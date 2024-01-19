Бришкенс отмечает, что ваучеры станут первоначальным решением, которое позволит купить поездку на такси до центра Риги по фиксированной цене. Планируется, что первоначально ваучеры можно будет приобрести в аэропорту, но в будущем - и онлайн.

При этом министр сообщения упоминает, что на следующей неделе он представит в ответственную комиссию Сейма поправки к законам, которые предусматривают дополнительные решения - потолок цен, механизмы контроля за недобросовестными таксистами, а также регистрация водителя.

"Я согласен, что это вопрос и репутации страны, который не решается вот уже 30 лет", - говорит Бришкенс.

Он указывает, что аэропорт также нашел потенциальное решение для прямых автобусных рейсов в центр, и над реализацией такого решения планируется работать в ближайшие месяцы.

Как сообщалось, 10 января комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике поручила Минсообщения подготовить предложения по ужесточению условий в сфере такси, в том числе оценить ужесточение регулирования коммерческого транспорта у Рижского аэропорта.

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