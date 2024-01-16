Такси в аэропорту: нужен ли особый статус?

"Мы все еще сталкиваемся с недобросовестными предпринимателями, низкой дисциплиной уплаты налогов и ощущением безнаказанности со стороны поставщиков услуг, поэтому настало время навести порядок в этом секторе", - заявила Абрама. Что касается уплаты налогов, то она совершенно права - Служба государственных доходов в этой отрасли не обнаружила нарушений лишь в пятой части контрольных закупок, однако саму проблему можно разделить на две части.

Во-первых, это сама услуга и то, насколько честно она оказывается клиентам. Во-вторых, речь идет о честной конкуренции и уплате налогов всеми участниками рынка таксомоторных перевозок. Первая часть проблемы, если говорить о клиентах, сводится в основном к такси, обслуживающим Рижский аэропорт. Это локальная проблема, и было бы неправильно распространять ее на всех остальных таксистов Латвии на законодательном уровне.