Такси в аэропорту: нужен ли особый статус?

На прошлой неделе председатель комиссии Сейма по народному хозяйству Скайдрите Абрама заявила, что "отрасль такси очень раздроблена, неорганизованна и недостаточно контролируется", сообщает Dienas Bizness.
"Мы все еще сталкиваемся с недобросовестными предпринимателями, низкой дисциплиной уплаты налогов и ощущением безнаказанности со стороны поставщиков услуг, поэтому настало время навести порядок в этом секторе", - заявила Абрама. Что касается уплаты налогов, то она совершенно права - Служба государственных доходов в этой отрасли не обнаружила нарушений лишь в пятой части контрольных закупок, однако саму проблему можно разделить на две части.
Во-первых, это сама услуга и то, насколько честно она оказывается клиентам. Во-вторых, речь идет о честной конкуренции и уплате налогов всеми участниками рынка таксомоторных перевозок. Первая часть проблемы, если говорить о клиентах, сводится в основном к такси, обслуживающим Рижский аэропорт. Это локальная проблема, и было бы неправильно распространять ее на всех остальных таксистов Латвии на законодательном уровне.
Идея перенять международную практику по предоставлению услуг такси в аэропорту и специальные тарифы для маршрутов из аэропорта заслуживает одобрения, но в таком случае необходимо признать, что аэропорт чем-то отличается от остальной Латвии и здесь будет некий особо регулируемый рынок, поэтому совершенно точно появятся какие-то "особые" игроки, для которых новые правила будут более дружественными, чем для других.
Возможно, для решения проблемы нужно поступить наоборот - отменить особый статус такого места. Повышенная цена на поездку из аэропорта обусловлена особой ситуацией, которая уже существует - тем, что в аэропорту стоит очередь из таксистов, а такси, которые можно заказать через мобильные приложения, должны стоять далеко от аэропорта.
Поезда из аэропорта все еще нет, а последний автобус отправляется из аэропорта в полночь. Другими словами, особая ситуация, когда такси в некоторых случаях является единственным способом добраться из аэропорта в город, должна быть отменена, и рынок сам определит цены, как только не будет монополии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!