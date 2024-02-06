Главный промоутер бокса Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в передаче Ариэль Хельвани The MMA Hour обрисовал, что произойдет в случае, если бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри придется перенести еще раз.
"Весь мир узнает, если кто-то испугается". Усику или Фьюри в случае переноса боя грозит огромный штраф
Разговоры о бое Усика и Фьюри за объединение титулов витали еще с конца 2022 года. Однако боксеры, несмотря на неоднократное официальное объявление, в ринге так и не встретились.
Теперь из-за травмы Фьюри долгожданная дуэль перенесена с 17 февраля на 18 мая. Аль аш-Шейх, который является не только главными организатором боксерских поединков Саудовской Аравии, но и высоким должностным лицом, в разговоре с Хальвани пояснил, что произойдет, если по каким-то причинам бой не состоится и 18 мая.
"Я гарантирую, что в этот вечер будет еще один большой бой. Если Усик испугается, то я потребую боя с Джошуа. Если Фьюри испугается, я потребую любого боксера, которого хочет Усик", - сказал Аль аш-Шейх.
Не обойдется и без денежного штрафа. Боксер, из-за которого может быть перенесен бой 18 мая, отдаст сопернику из своего гонорара 10 миллионов долларов. Соответственно, если бой снова не состоится из-за Фьюри, то в момент, когда боксеры все-таки встретятся в ринге, Усик получит 10 миллионов из гонорара британца.
"Позаботимся, чтобы узнал весь мир, если кто-то испугается", - продолжил Аль аш-Шейх.
Аль аш-Шейх также пояснил, что бой за объединение титулов должен состояться уже в скором времени, так как Международная боксерская федерация (IBF), чемпионский пояс которой принадлежит Усику, установила срок, до которого должен состояться бой за объединения титулов. После этого IBF выдвинет своего обязательного претендента или отнимет у Усика пояс.
"Я раскрою тайну Тайсона. Он хотел драться 17 февраля, но я не позволил ему это делать. Это был бы цирк, а не бой. У нас с IBF оговорен срок. Не хочу, чтобы они доставляли мне головную боль", - указал Аль аш-Шейх.
Напомним, Александр Усик является чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, а Тайсон Фьюри владеет поясом WBC.
36-летний Усик на профессиональном боксёрском ринге принял участие в 21 бою и во всех из них выиграл (13 нокаутом). В своём последнем бою Усик техническим нокаутом победил Даниеля Дюбуа. На счету Фьюри в 35 боях 34 победы и одна ничья в поединке с Деонтеем Уайлдером.
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