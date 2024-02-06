"Весь мир узнает, если кто-то испугается". Усику или Фьюри в случае переноса боя грозит огромный штраф

Разговоры о бое Усика и Фьюри за объединение титулов витали еще с конца 2022 года. Однако боксеры, несмотря на неоднократное официальное объявление, в ринге так и не встретились.

Теперь из-за травмы Фьюри долгожданная дуэль перенесена с 17 февраля на 18 мая. Аль аш-Шейх, который является не только главными организатором боксерских поединков Саудовской Аравии, но и высоким должностным лицом, в разговоре с Хальвани пояснил, что произойдет, если по каким-то причинам бой не состоится и 18 мая.

"Я гарантирую, что в этот вечер будет еще один большой бой. Если Усик испугается, то я потребую боя с Джошуа. Если Фьюри испугается, я потребую любого боксера, которого хочет Усик", - сказал Аль аш-Шейх.

Не обойдется и без денежного штрафа. Боксер, из-за которого может быть перенесен бой 18 мая, отдаст сопернику из своего гонорара 10 миллионов долларов. Соответственно, если бой снова не состоится из-за Фьюри, то в момент, когда боксеры все-таки встретятся в ринге, Усик получит 10 миллионов из гонорара британца.