58% жителей Латвии знают кого-то, кто пострадал от насилия: как действовать?

Как показал опрос, проведенный IKEA, более половины жителей Латвии (58%) знают кого-то, кто испытал любую форму насилия в отношениях. Однако обратиться за помощью и поддержкой для потерпевших может быть эмоционально трудно. Вот почему решающую роль в выявлении насилия и оказании помощи играют окружающие люди. Специалисты делятся рекомендациями, на какие признаки следует обратить внимание и как реагировать, если вы замечаете насилие в семье.
Статистика показывает, что насилие в отношениях хотя бы раз в жизни испытали 30,1% женщин в Латвии. "Статистика наших телефонов поддержки показывает, что количество звонков, связанных с насилием, увеличивается с каждым годом. Если в 2021 году звонки от клиентов, пострадавших от насилия, составляли 8%, то в 2023 году эта цифра выросла почти вдвое - до 14%. Это означает, что люди больше обращаются за помощью, а насилие становится более видимым как со стороны других людей, так и со стороны тех, кто сам страдает от насилия. Просвещая общество о том, что такое насилие, а также выступая за то, что к нему не должно быть терпимости, мы видим, что общество меняется, люди говорят об этом, замечают это. Это означает, что насилие можно искоренить", - говорит председатель совета общества Skalbes Анда Швинка.
"67% участников опроса "Замечай насилие" заявили, что решение проблем, связанных с семейным насилием, является обязанностью всего общества, а не только частным семейным делом. Мы считаем, что все окружающие, будь то члены семьи, друзья, коллеги по работе, соседи и другие, играют важную роль в обнаружении этой проблемы, которая часто остается незамеченной. Чем более сознательным будет общество, тем большее влияние оно окажет на изменение нынешнего статус-кво", - говорит руководитель IKEA в Латвии Петерис Гринбергс. Реализуемая предприятием инициатива "Замечай насилие" нацелена на просвещение общества, чтобы бороться против насилия в семье и внести свой вклад в решение этой социальной проблемы.
Насильственное поведение в семье или партнерских отношениях может проявляться в разных формах - как эмоциональное, физическое, сексуальное или экономическое насилие. Любой может подвергнуться насилию со стороны интимного партнера, независимо от пола, возраста, образования или других характеристик. "По данным нашего опроса, 85% респондентов в Латвии считают, что распознают различные виды семейного насилия и понимают его признаки. Однако обращение за помощью может оказаться проблемой, поскольку зачастую боль причиняет как раз самый близкий человек, что делает роль окружающих еще более важной", - добавляет И. Филипова.
Как заметить насилие, если нет видимых физических признаков?
"Человек, страдающий от насилия, очень часто испытывает чувство вины за это. Жертве сложно признаться в том, что она переживает насилие, и эти тяжелые эмоции трудно переносить. Например, человек начинает общими словами говорить о том, что больше не в состоянии выдерживать определенную ситуацию, но не говорит толком, что это за ситуация. Мы обращаем внимание на несколько "красных флажков", когда человек упоминает в разговоре безнадежность, отчаяние, бессмысленность. Эти эмоции - очень тревожный индикатор того, что что-то не в порядке", - говорит А. Швинка.
Заметить насилие иногда бывает сложно. Однако есть и некоторые общие черты – человек начинает замыкаться и изолироваться от друзей и даже семьи. Становится более тревожным, более остро, эмоционально реагирует на события или чаще бывает депрессивным и апатичным. Могут появиться расстройства сна и питания. Если довелось пережить и физическое насилие, человек может одеваться нетипично, чтобы скрыть свои травмы.
Чтобы помочь пострадавшему, нужно сначала понять, что произошло. Начните с человечного, эмпатичного разговора. Например, обсудите, какие изменения вы заметили, и проявите заботу об этом человеке. Также следует уважать, если человек не хочет разговаривать, поэтому всегда нужно давать ему возможность начать разговор заново. "Мы можем разрешить ситуацию, сказав: "Я уважаю то, что сейчас ты не хочешь говорить о том, что произошло. Но знай, что я открыт для разговора в любое время". Можно добавить и сказать, что насилие недопустимо ни в каком виде и что человек, переживающий насилие, не виноват в нем. Если разговор прошел успешно, стоит обсудить план безопасности, как будет действовать или уже действовал пострадавший в случае насилия", - рассказывает А. Швинка.
Что могут сделать окружающие, если замечают насилие в семье?
- Удели время и найди уединённый и личный момент, чтобы выразить свои опасения. Не стесняйся, если пострадавший сначала настроен отчужденно. Дай ему время прийти в себя, чтобы решиться говорить на эту тему.
- Верь пострадавшему и подтверди, что насильственное поведение никогда не является приемлемым и никто его не заслуживает.
- Задай простой и человечный вопрос - "Что я могу сделать, чтобы помочь тебе?".
- Если ты чувствуешь, что у тебя недостаточно знаний, чтобы помочь, предложи пострадавшему обратиться за помощью к профессионалам, которые предоставят как помощь, так и анонимность, если человек этого хочет.
Чего делать не нужно:
- Не преуменьшай ситуацию, потому что именно это делает сам человек, подвергшийся насилию.
- Не дави на человека, пострадавшего от насилия – слишком сильное давление с целью поиска или принятия помощи может оттолкнуть человека, который нуждается в помощи. Следует учитывать, что процесс выхода из насильственных отношений требует времени и у каждого свой темп.
- Не подвергай себя угрозе.
- В ситуации, когда ты видишь угрозу жизни и здоровью человека, необходимо вызвать полицию.
Помощь для попавших в беду
Если ты ищешь помощь или поддержку, обращайся сюда:
- телефон информационной поддержки для пострадавших от преступлений: 116006 (каждый день с 12.00 до 22.00);
- телефоны доверия для получения эмоциональной и психологической помощи: 116123, 67222922 или 27722292 (круглосуточно);
- обеспечиваемая государством юридическая помощь: 80001801.
В экстренном случае сообщай о насилии в полицию по телефону 110. Подробнее о вариантах поддержки: cietusajiem.lv.
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