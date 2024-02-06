58% жителей Латвии знают кого-то, кто пострадал от насилия: как действовать?

Статистика показывает, что насилие в отношениях хотя бы раз в жизни испытали 30,1% женщин в Латвии. "Статистика наших телефонов поддержки показывает, что количество звонков, связанных с насилием, увеличивается с каждым годом. Если в 2021 году звонки от клиентов, пострадавших от насилия, составляли 8%, то в 2023 году эта цифра выросла почти вдвое - до 14%. Это означает, что люди больше обращаются за помощью, а насилие становится более видимым как со стороны других людей, так и со стороны тех, кто сам страдает от насилия. Просвещая общество о том, что такое насилие, а также выступая за то, что к нему не должно быть терпимости, мы видим, что общество меняется, люди говорят об этом, замечают это. Это означает, что насилие можно искоренить", - говорит председатель совета общества Skalbes Анда Швинка.