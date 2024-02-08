Легенда латвийского хоккея Сандис Озолиньш о работе в России и тех, кто там остался

Легенда латвийского хоккея Сандис Озолиньш в откровенном интервью программе Латвийского радио Laikmeta krustpunktā поделился опытом работы в России и не стал скрывать, что некоторые его коллеги там являются сторонниками обвиняемого в тяжких преступлениях Владимира Путина.
Озолиньш заявил, что, если бы не началось полномасштабное российское вторжение в Украину, он, вероятно, остался бы работать в России.
"В апреле и мае мне звонили из других клубов, предлагали работу, но я отказался. Не будем скрывать, в России была очень хорошо оплачиваемая работа как для игроков, так и для тренеров по сравнению с другими местами в Европе. Слишком хорошо. По рыночным принципам даже переплаченная, но это очень выгодное в финансовом плане место работы. Если ты можешь принять нестабильность российской экономики и спортивной индустрии", - сказал Озолиньш в разговоре с журналистом Латвийского радио Арнисом Краузе.
Озолиньш работал тренером в команде КХЛ "Торпедо" из Нижнего Новгорода.
У него свое мнение о Янисе Калниньше, Николае Елисееве, Викторе Игнатьеве, которые решили продолжить работу в России. Эти люди должны осознавать, какими могут быть последствия. Этих хоккеистов привлекают в Россию деньги, которые невозможно заработать в других европейских странах.
Озолиньш не скрывает, что контакты с людьми в России у него еще есть, но минимальные.
"Человек, который показался мне очень логичным, очень спокойным, жил в США, зарабатывал деньги в США, начал... Мы начали спорить о политической ситуации, о причинах. Потом в один момент дошло до того, что мы уже... До этого у нас были совершенно нормальные, человеческие, дружеские [отношения], нам было о чем поговорить, политика нас вообще не интересовала. Мы даже не обсуждали большие политические вопросы. Мы начали спорить, и меня удивила его убежденность в правде своей страны, в основах своей страны", - сказал Озолиньш. Этот человек оказался сторонником Путина.
"Был еще один человек, с которым удалось поговорить, но это не был диалог. Я послушал его мнение и понял, что нет смысла аргументировать, поскольку у него свое основание, своя вера и информационное поле, где он получает ту информацию, которую ему преподносят, а его вывод был один - Запад загнивает, разваливается, опрокидывается, все это скоро кончится, а мы процветаем, поэтому смотрите, как вам плохо, а нам хорошо".
Озолиньш также считает, что российским спортсменам нельзя давать возможность участвовать в Олимпийских играх.
Полный разговор с Озолиньшем можно послушать здесь.
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