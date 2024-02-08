Легенда латвийского хоккея Сандис Озолиньш о работе в России и тех, кто там остался

"Человек, который показался мне очень логичным, очень спокойным, жил в США, зарабатывал деньги в США, начал... Мы начали спорить о политической ситуации, о причинах. Потом в один момент дошло до того, что мы уже... До этого у нас были совершенно нормальные, человеческие, дружеские [отношения], нам было о чем поговорить, политика нас вообще не интересовала. Мы даже не обсуждали большие политические вопросы. Мы начали спорить, и меня удивила его убежденность в правде своей страны, в основах своей страны", - сказал Озолиньш. Этот человек оказался сторонником Путина.

"Был еще один человек, с которым удалось поговорить, но это не был диалог. Я послушал его мнение и понял, что нет смысла аргументировать, поскольку у него свое основание, своя вера и информационное поле, где он получает ту информацию, которую ему преподносят, а его вывод был один - Запад загнивает, разваливается, опрокидывается, все это скоро кончится, а мы процветаем, поэтому смотрите, как вам плохо, а нам хорошо".

Озолиньш также считает, что российским спортсменам нельзя давать возможность участвовать в Олимпийских играх.

Полный разговор с Озолиньшем можно послушать здесь.

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