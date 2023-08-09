Калниньш, играющий в РФ: Ни один из хоккеистов сборной Латвии меня не осудил

Решением играть в России Калниньш положил конец своей карьере в сборной Латвии. Он заявил, что не беспокоится по этому поводу, поскольку уже принял такое решение еще до прихода в "Амуре".

"Я еще после позапрошлого сезона решил для себя, что моя карьера в сборной завершена. Я там мало играл. За всю карьеру накопилось всего несколько матчей. В основном я был третьим вратарем", - рассказал спортсмен. Он также отметил в интервью: "Обиды нет. Просто я решил, что в 30 лет нужно больше времени проводить с семьей. Если я снова поеду третьим вратарем, то просто потеряю полтора месяца. А так у меня была возможность и побывать с семьей и хорошо подготовиться к клубному сезону".

Говоря о том, не хотел бы спортсмен разделить бронзу сборной, Калниньш сказал, что нет: "Это они играли и выигрывали. Я тут ни при чем. Я был рад за них, но не более того. Знаете, есть такое понятие - эффект бабочки. Может быть, будь я в составе команды, то не случилось бы и этой бронзы? Маленькая деталь, самая незначительная, могла все поменять. У них был состав, который в этом моменте нужен был".

Журналист также спросил Калниньша о том, как спортсмен "на себе почувствовал лишение налоговых льгот". Спортмен ответил так: "Ничего подобного не было. Это какая-то ерунда! Никаких ограничений на меня в Латвии не накладывали. Такого закона нет. Просто разговоры".

Ранее в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 31-летний вратарь выступал за рижское "Динамо" и "Йокерит". Всего в лиге он провел 199 матчей, в которых одержал 95 побед (15 - без пропущенных шайб).

В составе сборной Латвии Янис Калниньш принимал участие в четырех чемпионатах мира и Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Напомним, после военного вторжения России в Украину Сейм Латвии принял поправки в Закон о спорте, согласно которым спортсменам и тренерам запрещается принимать участие в соревнованиях, которые проходят в России или Беларуси.