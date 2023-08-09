Калниньш, играющий в РФ: Ни один из хоккеистов сборной Латвии меня не осудил

Ни один из хоккеистов латвийской сборной не критиковал вратаря Яниса Калниньша за принятое в прошлом году решение продолжать карьеру в России. Об этом спортсмен рассказал в интервью изданию Sport24.
Зарплата 31-летнего Калниньша в прошедшем сезоне, по данным Sport-Express, составляет 35 млн рублей (450 000 евро). Есть также возможность заработать дополнительно при помощи бонусов и доплат. Калниньш - второй самый высоко оплачиваемый игрок хабаровского "Амура".
В январе спортсмен продлил договор с "Амуром" до конца сезона 2023/2024.
В интервью для Sport24, которое было опубликовано в конце июля, спортсмен не велся на провокации и уловки, лаконично ответив на вопросы касательно Латвии. Так, на вопрос были ли те, кто оборвал связи или осудил среди его бывших коллег по сборной Латвии, Калниньш ответил:
"Ни одного. Все понимают, что я здесь делаю. Я спортсмен, и я играю в хоккей. Нет вообще никаких проблем".
Говоря о том, "много ли проклятий" получил спортсмен от земляков из-за своего решения, Калниньш также ответил: "Нет. Я знаю, что журналисты что-то писали. Чем хуже, тем лучше для них, тем больше кликов. Это просто их работа. Надо написать так, чтобы все хотели открыть статью. Лично меня это никак не касается".
Решением играть в России Калниньш положил конец своей карьере в сборной Латвии. Он заявил, что не беспокоится по этому поводу, поскольку уже принял такое решение еще до прихода в "Амуре".
"Я еще после позапрошлого сезона решил для себя, что моя карьера в сборной завершена. Я там мало играл. За всю карьеру накопилось всего несколько матчей. В основном я был третьим вратарем", - рассказал спортсмен. Он также отметил в интервью: "Обиды нет. Просто я решил, что в 30 лет нужно больше времени проводить с семьей. Если я снова поеду третьим вратарем, то просто потеряю полтора месяца. А так у меня была возможность и побывать с семьей и хорошо подготовиться к клубному сезону".
Говоря о том, не хотел бы спортсмен разделить бронзу сборной, Калниньш сказал, что нет: "Это они играли и выигрывали. Я тут ни при чем. Я был рад за них, но не более того. Знаете, есть такое понятие - эффект бабочки. Может быть, будь я в составе команды, то не случилось бы и этой бронзы? Маленькая деталь, самая незначительная, могла все поменять. У них был состав, который в этом моменте нужен был".
Журналист также спросил Калниньша о том, как спортсмен "на себе почувствовал лишение налоговых льгот". Спортмен ответил так: "Ничего подобного не было. Это какая-то ерунда! Никаких ограничений на меня в Латвии не накладывали. Такого закона нет. Просто разговоры".
Ранее в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 31-летний вратарь выступал за рижское "Динамо" и "Йокерит". Всего в лиге он провел 199 матчей, в которых одержал 95 побед (15 - без пропущенных шайб).
В составе сборной Латвии Янис Калниньш принимал участие в четырех чемпионатах мира и Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Напомним, после военного вторжения России в Украину Сейм Латвии принял поправки в Закон о спорте, согласно которым спортсменам и тренерам запрещается принимать участие в соревнованиях, которые проходят в России или Беларуси.
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