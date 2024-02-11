Прежней Брежневой больше нет, а Галкин собрался в РФ?

В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие сплетни о жизни звезд в желтой прессе за последние 7 дней. На этот раз слухи коснулись Максима Галкина и Веры Брежневой!
Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.
Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!
Прежней Веры Брежневой больше нет?
"Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос. Все это в моем первом мини-альбоме на украинском языке. Слушай сердцем", - сообщила Вера Брежнева в соцсетях на этой неделе.
Теперь артистка везде сменила свое имя Вера Брежнева на сценический псевдоним VERVERA. Правда, несколько желтых сайтов тут же поспешили с громкими заголовками о том, что якобы прежней Веры больше нет.
К слову, экс-солистка "ВИА Гра" сохранила за собой все свои прошлые композиции, она до сих пор любима, востребована и узнаваема.
Ранее в российских СМИ вновь стали появляться слухи о Вере Брежневой. В частности, бывшая участница шоу "Дом-2" Виктория Боня начала обсуждать якобы измены певицы своему экс-супругу Михаилу Киперману. Но подтверждения этим словам нет.
Максим Галкин собирается вернуться в РФ?
На днях Максим Галкин выступил в Азербайджане. Эти его гастроли заинтересовали некоторые новостные порталы. Издание Popcake.tv пишет, что так артист якобы подбирается к границе России, а то и вовсе намерен вернуться.
Они даже предположили, что Галкин якобы скучает по родине. Есть версия, что супруг Аллы Пугачевой сейчас пытается решить вопросы со своим имуществом в РФ, которое могут конфисковать. Об этим пишет ряд российских СМИ.
Напомним, в январе 2024 года популярное в РФ общественное движение "Зов народа" обратилось в Следственный комитет для возобновления проверки Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Портал Readovka пишет, что звездам может грозить уголовная ответственность.
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