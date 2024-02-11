Прежней Брежневой больше нет, а Галкин собрался в РФ?

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса. Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

Прежней Веры Брежневой больше нет?

"Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос. Все это в моем первом мини-альбоме на украинском языке. Слушай сердцем", - сообщила Вера Брежнева в соцсетях на этой неделе.

Теперь артистка везде сменила свое имя Вера Брежнева на сценический псевдоним VERVERA. Правда, несколько желтых сайтов тут же поспешили с громкими заголовками о том, что якобы прежней Веры больше нет.

К слову, экс-солистка "ВИА Гра" сохранила за собой все свои прошлые композиции, она до сих пор любима, востребована и узнаваема.

Ранее в российских СМИ вновь стали появляться слухи о Вере Брежневой. В частности, бывшая участница шоу "Дом-2" Виктория Боня начала обсуждать якобы измены певицы своему экс-супругу Михаилу Киперману. Но подтверждения этим словам нет.

Вера Брежнева Фото: Елена Савейко/ RUS TVNET