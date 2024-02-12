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Литвинова на рынке, Чичваркин с лопатой, а "Би-2" показали кадры из тюрьмы

rus.tvnet.lv
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Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Как всегда они были насыщенными!

Певец Донс победил на конкурсе Supernova

Новое видео от Ильи Прусикина

Евгений Чичваркин с лопатой

Задумчивая Светлана Лобода

Катрина Гупало показала как готовилась к выступлению

Арсений Паль вспоминал отпуск в теплых краях

Группа "Би-2" показали кадры из тюрьмы в Таиланде

Christeendoll на природе

Татьяна Мингалимова гуляла

Дуа Липа поделилась кадрами с премии "Грэмми"

София Стужук в леопардовом боди

Домашняя Настя Каменских

Женя Мильковский играл на гитаре

Рената Литвинова на рынке

Драматичный Данила Поперечный

Максим Галкин в Баку

Загадочная Элина Глузунова

Интарс Бусулис в зимнем пейзаже

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