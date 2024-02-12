Хотя в некоторых странах подобными баннерами на дороге уже давно никого не удивишь, для Эстонии это пока еще диковинка.



Напомним, 24 января в Таллинне на мосту на Лаагна-теэ появился романтический плакат с огромным красным сердцем и трогательной надписью на эстонском и русском языках: "Анечка, прости меня, пожалуйста!" (Anna, palun ANDESTA mulle!). Красовалась надпись с двух сторон моста - чтобы Анечка точно обратила внимание на трогательную надпись если не утром, то хоть вечером, когда поедет домой.



Утром 12 февраля выяснилось, что Анечка не одинока. Теперь загадочный человек просит прощения у Лены: "Лена, ты - счастье, самая хрупкая и светлая! Прости меня, пожалуйста!".