В Эстонии продолжается традиция публичных извинений с ноткой романтики. В понедельник, 12 февраля, вновь на мосту на Лаагна-теэ в Таллинне появился баннер с извинениями: "Лена, ты - счастье, самая хрупкая и светлая! Прости меня, пожалуйста!" - пишет Limon.ee.
Хотя в некоторых странах подобными баннерами на дороге уже давно никого не удивишь, для Эстонии это пока еще диковинка.
Напомним, 24 января в Таллинне на мосту на Лаагна-теэ появился романтический плакат с огромным красным сердцем и трогательной надписью на эстонском и русском языках: "Анечка, прости меня, пожалуйста!" (Anna, palun ANDESTA mulle!). Красовалась надпись с двух сторон моста - чтобы Анечка точно обратила внимание на трогательную надпись если не утром, то хоть вечером, когда поедет домой.
Утром 12 февраля выяснилось, что Анечка не одинока. Теперь загадочный человек просит прощения у Лены: "Лена, ты - счастье, самая хрупкая и светлая! Прости меня, пожалуйста!".
Кстати, такой же плакат был замечен на Нарвском шоссе.
Люди гадают, что это? Искренние извинения или какая-то социальная реклама? Хотя обращение адресовано Лене, надпись выполнена только на эстонском языке.
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