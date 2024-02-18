PMLP не издавало распоряжения о выезде из Латвии граждан России

Несмотря на то, что указа о выезде пока не было, Служба госбезопасности Латвии (VDD) зафиксировала несколько случаев распространения дезинформации, целью которой является создание в обществе негативного отношения к принятым поправкам.

После Нового года в социальных сетях распространилось видео, на котором пограничники сопровождают мужчину до латвийско-российской границы. Хотя кремлевские СМИ утверждали, что это было "начало депортации всех российских пенсионеров",

на самом деле из Латвии был выдворен гражданин России Борис Катков, включенный в "черный список" в связи с многолетней и систематической деятельностью в интересах России.

На русскоязычных Telegram-каналах стало популярным видео, на котором белорусская пенсионерка говорит, что ее "депортировали" из-за того, что она не сдала экзамен на знание латышского языка. Но эта норма вообще не распространялась на граждан Беларуси.

В настоящее время в Латвии есть две группы граждан России, получивших постоянный вид на жительство, к которым предъявляются разные требования.

25 тысяч человек, на которых распространяются поправки к Закону об иммиграции. Но есть примерно 4814 человек, которые получили право на пребывание в нашей стране до 2001 года на основании предыдущего закона ("О въезде и пребывании иностранцев и лиц без гражданства в Латвийской Республике"), и им не нужно сдавать экзамен по латышскому языку. Информация PMLP показывает, что

среди них есть военнослужащие в отставке и члены их семей.

Конституционный суд также заявил, что национальной безопасности Латвии угрожают активно развиваемые Россией операции информационного воздействия, в которых также используются пропаганда и дезинформация. И государство имеет право по своему усмотрению оценивать различные риски национальной безопасности и соответствующим образом изменять свою иммиграционную политику, чтобы реагировать на них.

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