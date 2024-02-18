PMLP не издавало распоряжения о выезде из Латвии граждан России

Проживающие в Латвии граждане России должны знать латышский язык, чтобы получить новый постоянный вид на жительство. На этой неделе Конституционный суд признал эту норму соответствующей Конституции. В общей сложности она распространяется на 25 000 граждан России. Принудительных выдворений на этом основании не было, но к концу февраля такие письма получат около 800 человек, сообщает программа Nekā personīga.
В судебном деле появился еще один факт, который ранее широко не обсуждался -
В Латвии проживают более 4 тысяч граждан России, которым вообще не нужно доказывать знание латышского языка.
В ответ на вторжение России в Украину в сентябре 2022 года Сейм в срочном порядке пересмотрел условия проживания в Латвии российских граждан. Политики определили, что получатели постоянного вида на жительство должны доказать базовое знание латышского языка.
Если экзамен не сдан в течение года, вид на жительство перестанет быть действительным. Напряженность росла, одни говорили, что выдворение пенсионеров за незнание языка нарушает права человека, другие - что те, кто прожил здесь почти всю жизнь, должны перестать жить в "русском пузыре" и выучить латышский язык хотя бы на разговорном уровне.
Жительница Даугавпилса Мария Соколова рассказала каналу Deutche Welle, что прожила здесь 48 лет, но провалила экзамен по латышскому языку, потому что плохо говорит по-латышски. Она боится, что не пройдет переэкзаменовку, потеряет постоянный вид на жительство и ей придется покинуть Латвию.
Несколько десятков граждан РФ, проживающих в Латвии, обратились в Конституционный суд. Они посчитали новый порядок несправедливым. По их мнению, было нарушено право на неприкосновенность частной жизни, а также принцип правового доверия, ведь другие иностранцы, проживающие в Латвии, не обязаны доказывать знание языка в аналогичном статусе. Политическая партия "Согласие" активно помогала в подготовке заявления в суд.
Россия включена в список стран, граждане которых подлежат дополнительным проверкам при подаче заявления на получение вида на жительство. Необходимо заполнить анкеты, которые отправляются в органы безопасности.
Суд постановил, что закон соответствует Конституции. Сейм учел геополитический контекст и риски, которые могут создать лица с российским гражданством. А обязанность знать латышский язык на базовом уровне (А2) направлена на укрепление латышского языка и защиту прав других людей.
Вызвавший широкий резонанс законопроект фактически дает проживающим здесь российским гражданам еще два года на сдачу экзамена по государственному языку. Тех, кто провалил экзамен и во второй раз, более четырех тысяч человек (4262). В течение этого времени они сохраняют возможность работать, а также получать государственные услуги, в том числе пенсии и пособия.
Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) также собрало информацию о 2 тысячах человек, постоянные виды на жительство которых утратили силу, но они не предоставили никакой информации о себе. Эти люди должны были покинуть Латвию до 30 ноября.
Несмотря на то, что указа о выезде пока не было, Служба госбезопасности Латвии (VDD) зафиксировала несколько случаев распространения дезинформации, целью которой является создание в обществе негативного отношения к принятым поправкам.
После Нового года в социальных сетях распространилось видео, на котором пограничники сопровождают мужчину до латвийско-российской границы. Хотя кремлевские СМИ утверждали, что это было "начало депортации всех российских пенсионеров",
на самом деле из Латвии был выдворен гражданин России Борис Катков, включенный в "черный список" в связи с многолетней и систематической деятельностью в интересах России.
На русскоязычных Telegram-каналах стало популярным видео, на котором белорусская пенсионерка говорит, что ее "депортировали" из-за того, что она не сдала экзамен на знание латышского языка. Но эта норма вообще не распространялась на граждан Беларуси.
В настоящее время в Латвии есть две группы граждан России, получивших постоянный вид на жительство, к которым предъявляются разные требования.
25 тысяч человек, на которых распространяются поправки к Закону об иммиграции. Но есть примерно 4814 человек, которые получили право на пребывание в нашей стране до 2001 года на основании предыдущего закона ("О въезде и пребывании иностранцев и лиц без гражданства в Латвийской Республике"), и им не нужно сдавать экзамен по латышскому языку. Информация PMLP показывает, что
среди них есть военнослужащие в отставке и члены их семей.
Конституционный суд также заявил, что национальной безопасности Латвии угрожают активно развиваемые Россией операции информационного воздействия, в которых также используются пропаганда и дезинформация. И государство имеет право по своему усмотрению оценивать различные риски национальной безопасности и соответствующим образом изменять свою иммиграционную политику, чтобы реагировать на них.
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