В четверг, 15 февраля, Конституционный суд (КС) признал соответствующей основному закону страны норму, обязывающую граждан России подтверждать знание латышского языка для получения нового вида на жительство.
Решение Конституционного суда: норма о госязыке для постоянных ВНЖ граждан России соответствует Сатверсме
КС постановил, что пункт 58 переходных правил закона об иммиграции в его нынешней редакции соответствует Конституции. Суд пришел к выводу, что, по сути, оспариваемая норма, если рассматривать ее системно в совокупности с другими правовыми нормами, предоставляет гражданам России реальную возможность получить новое правовое основание для продолжения проживания на территории Латвии при условии, что само лицо мотивировано предпринять необходимые для этого шаги. Таким образом, этим лицам обеспечивается возможность продолжать поддерживать уже сложившиеся социальные связи.
Оспариваемая норма распространяется на российских граждан, являющихся бывшими гражданами и негражданами Латвии и постоянно проживавших на территории Латвии на основании выданных им ВНЖ. Оспариваемая норма устанавливает срок, до которого действуют эти разрешения на постоянное проживание, и, по сути, устанавливает, что по истечении этого срока они утрачивают силу. Соответственно, КС пришел к выводу, что оспариваемая норма и вытекающая из нее недействительность постоянного ВНЖ, а также возможное выдворение из страны затрагивают социальные связи лица с обществом, в котором оно проживало, тем самым ограничивая право на неприкосновенность частной жизни, закрепленное в статье 96 Конституции.
Оценивая ограничение основных прав, содержащееся в оспариваемой норме, в аспекте национальной безопасности, КС отметил, что обеспечение национальной безопасности является одной из основных обязанностей государства, особенно в настоящее время, когда Россия ведет войну в Украине. Суд также принял во внимание тот факт, что геополитическая ситуация в регионе Балтийского моря уже давно находится под влиянием вызывающей и агрессивной военной и гибридной активности России.
Национальной безопасности Латвии угрожают активные операции России в сфере информации и влияния, в которых используются пропаганда и дезинформация. Лица, на которых распространяется действие оспариваемой нормы, решили установить отношения лояльности и солидарности с Россией, став гражданами этого государства. Гражданство наделяет человека правами и налагает на него обязанности по отношению к стране его гражданства.
КС заявил, что государство имеет право по своему усмотрению оценивать различные риски для национальной безопасности и соответствующим образом изменять свою иммиграционную политику, чтобы реагировать на них. Суд подчеркнул, что Россия признана государством-спонсором терроризма и оспариваемая норма гарантирует, что ее граждане могут находиться на территории Латвии только в том случае, если они не угрожают безопасности государства. Следовательно, ограничение основных прав, содержащееся в оспариваемой норме, связано с необходимостью смягчения рисков безопасности и направлено на защиту демократического государственного строя и общественной безопасности.
Оценивая ограничение основных прав, содержащееся в оспариваемой норме, в контексте экзамена на знание государственного языка, КС подчеркнул, в частности, что латышский язык является общим языком общения и демократического участия в жизни общества. Латвийское государство обязано развивать и защищать единственный государственный язык - латышский. Таким образом, суд пришел к выводу, что правовая база, направленная на укрепление государственного языка, защищает демократический строй государства. Она также направлена на то, чтобы лица, которые ведут свою повседневную жизнь в Латвии, формируя социальные связи, работая и вступая в повседневное общение с другими людьми, могли использовать латышский язык хотя бы на базовом уровне, тем самым уважая право других использовать государственный язык в общении.
Следовательно, КС пришел к выводу, что ограничение основных прав, включенное в оспариваемую норму в аспекте укрепления государственного языка, направлено на защиту демократической государственной системы и прав других лиц.
КС также пришел к выводу, что если лицо не выполнило требования, установленные нормативными актами, чтобы получить законное основание для дальнейшего проживания в Латвии, то в отношении этого лица может быть издан приказ о выезде или принято решение о принудительном выдворении иностранца.
Такое последствие возможно только в том случае, если лицо не действует в своих интересах, а смиряется с последствиями, предусмотренными правовыми нормами. Такая позиция свидетельствует о том, что лицо не особенно заинтересовано в защите своих основных прав. Если лицо озабочено защитой своей частной жизни и сохранением сложившихся социальных связей, но при этом даже не пытается сдать экзамен на знание государственного языка, отзыв разрешения на постоянное проживание и возможное выдворение из страны не могут рассматриваться как несоразмерные меры.
КС пришел к выводу, что был обеспечен мягкий переход к новой правовой базе и соблюден принцип защиты законных ожиданий. Следовательно, польза, которую общество извлекает из ограничения, содержащегося в оспариваемой норме, направленной на укрепление национальной безопасности и государственного языка, перевешивает вред, причиненный правам и законным интересам индивида. Соответственно, ограничение основных прав лица, включенное в оспариваемую норму, является соразмерным, а оспариваемая норма соответствует статьям 1 и 96 Конституции.
Принимая во внимание тот факт, что принятие оспариваемой нормы было связано с начатой Россией войной в Украине и, следовательно, возможными рисками безопасности для латвийского государства, КС признал, что российские граждане не находятся в одинаковых и сопоставимых условиях со всеми другими иностранцами, получившими постоянные ВНЖ. Однако страны гражданства других иностранцев не находятся по соседству с Латвией, не развязывали военных действий в соседних странах и исторически не угрожали национальной безопасности Латвии. Следовательно, КС постановил, что оспариваемая норма соответствует первому предложению статьи 91 Конституции.
В свою очередь, оценивая соответствие оспариваемой нормы статье 4 Протокола 4 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, КС пришел к выводу, что оспариваемая норма не предусматривает автоматического выдворения с территории Латвии иностранцев - граждан России, получивших разрешение на постоянное проживание на основании пункта 8 части 1 статьи 24 закона об иммиграции.
Таким лицам предоставляется возможность получить статус постоянного жителя Европейского союза (ЕС), право подать заявление на новый постоянный вид на жительство, право подать заявление на получение вида на жительство на территории Латвии с целью получения статуса постоянного жителя ЕС или другого вида на жительство в течение следующих двух лет.
Оспариваемая норма в системной связи с другими нормами переходных положений закона об иммиграции устанавливает, что необходимо учитывать индивидуальные обстоятельства лица, и ставит возможное выдворение лица в зависимость от его собственного поведения. Если лицо не приобретает нового правового основания, позволяющего ему продолжать проживать на территории Латвии, оно может представить свои аргументы против выдворения как в компетентный орган, так и в суд, который должен оценить эти аргументы в каждом конкретном случае. Таким образом, КС постановил, что оспариваемая норма соответствует статье 4 Протокола 4 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
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