Решение Конституционного суда: норма о госязыке для постоянных ВНЖ граждан России соответствует Сатверсме

Оценивая ограничение основных прав, содержащееся в оспариваемой норме, в аспекте национальной безопасности, КС отметил, что обеспечение национальной безопасности является одной из основных обязанностей государства, особенно в настоящее время, когда Россия ведет войну в Украине. Суд также принял во внимание тот факт, что геополитическая ситуация в регионе Балтийского моря уже давно находится под влиянием вызывающей и агрессивной военной и гибридной активности России.

Национальной безопасности Латвии угрожают активные операции России в сфере информации и влияния, в которых используются пропаганда и дезинформация. Лица, на которых распространяется действие оспариваемой нормы, решили установить отношения лояльности и солидарности с Россией, став гражданами этого государства. Гражданство наделяет человека правами и налагает на него обязанности по отношению к стране его гражданства.

КС заявил, что государство имеет право по своему усмотрению оценивать различные риски для национальной безопасности и соответствующим образом изменять свою иммиграционную политику, чтобы реагировать на них. Суд подчеркнул, что Россия признана государством-спонсором терроризма и оспариваемая норма гарантирует, что ее граждане могут находиться на территории Латвии только в том случае, если они не угрожают безопасности государства. Следовательно, ограничение основных прав, содержащееся в оспариваемой норме, связано с необходимостью смягчения рисков безопасности и направлено на защиту демократического государственного строя и общественной безопасности.