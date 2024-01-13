82-летний Катков внесен в черный список за многолетнюю и систематическую деятельность в интересах России. Представитель Госпогранслужбы Кристине Петерсоне подтвердила LETA, что Каткова выдворили с территории Латвии.

В российских пропагандистских СМИ появилась информация, что после выдворения Катков находится в Пскове.

По информации Firmas.lv, Ассоциация латвийско-российского сотрудничества была зарегистрирована в Латвии в 1999 году и с тех пор представляет сообщество российских граждан, налаживая сотрудничество с Россией.

Помимо Каткова, в организации также работают Мария Каткова, Игорь Соловьев и граждане России Александр Сидоренко и Олег Калмыков. До 30 мая 2016 года объединению был присвоен статус общественно полезной организации.

Также Катков - глава представительства российского Балтийского федерального университета имени Канта.

По информации из архива агентства LETA, по инициативе Ассоциации латвийско-российского сотрудничества ее представители, в том числе Катков, в 2012 году были приняты тогдашним президентом Латвии Андрисом Берзиньшем в Рижском Замке.

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