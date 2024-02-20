"Мне уже не 20 лет": Янис Тимма о новом сезоне и карьере в Испании

Нападающий сборной Латвии по баскетболу Янис Тимма после тренировки сборной вспомнил принятое летом прошлого года решение пропустить участие в финальном турнире чемпионата мира, а также рассказал об этом сезоне.
Напомним, что в минувшие выходные Тимма и Стрелниекс присоединились к испанской команде "Обрадойро".
"Приятно вернуться в лигу ACB с известным тренером, который меня знает. Я должен помочь команде остаться в первом дивизионе и выиграть как можно больше игр. Приятно быть с Янисом [Стрелниексом]", - сказал Янис Тимма.
"Были переговоры с несколькими испанскими клубами, но это предложение привело к внятному результату. После этой ситуации никто не был обижен, все довольны и поняли ситуацию. Во время переговорного процесса с клубом я уже знал, что они хотят приобрести и меня, и Стрелниекса. Я узнал об этом раньше, чем это появилось в СМИ", - продолжил он.
Тимма подчеркнул, что последний раз играл вместе с латвийцем в рядах пирейского "Олимпиакоса" в сезоне 2018/2019, когда его партнером по сборной Греции был именно Стрелниекс.
Прошлым летом Тимму одним из последних исключили из сборной Латвии на чемпионат мира. Он не скрывал, что это был один из самых неприятных моментов в его карьере, но на данный момент это забыто.
"Какие могут быть эмоции, когда ты готовишься к большому событию, всю жизнь играешь за сборную, тренируешься, жертвуешь собой, не отдыхаешь, а приходишь и играешь, защищая честь сборной Латвии. Это было сложно как эмоционально, так и физически, но я понимал, что мой организм не готов на 100%. Я понимал, что если буду играть, то могу получить травму, оказаться вне состава на несколько месяцев и не смогу начать сезон. Сложное и болезненное решение, но сейчас я здесь, здоров и готов к игре", - объяснил баскетболист.
Вспоминая события лета, Янис Тимма пришел к выводу, что решение было правильным и дало ему дополнительное время, чтобы как следует подготовиться к предстоящему сезону, полностью залечив травму.
"Это определенно принесло свои плоды, потому что мне уже не 20 лет. Хотя, может быть, я чувствую себя так, как будто мне 20, тело уже взяло свое. Сейчас я чувствую себя очень хорошо, организм полностью готов", - подчеркнул баскетболист.
Сборная Латвии на этой неделе начнет квалификацию на чемпионат Европы 2025 года, но Латвия как одна из хозяев первенства уже обеспечила себе место в финальном турнире. Тимма подчеркнул, что квалификационные матчи, которые не будут многого решать, также будут полезны для сплочения команды.
"Это будет только хорошо. Это еще и дни, тренировки и игры, которые мы все проводим вместе. В июле очень важные игры, важен каждый момент пребывания вместе и общения. Даже если это просто побыть вместе и пообщаться на латышском", - добавил он.
Сборная Латвии встретится со сборной Испании в квалификации чемпионата Европы 22 февраля в Сарагосе, а в воскресенье, 25 февраля, в "Арена Рига" примет сборную Словакии.
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