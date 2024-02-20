"Мне уже не 20 лет": Янис Тимма о новом сезоне и карьере в Испании

"Какие могут быть эмоции, когда ты готовишься к большому событию, всю жизнь играешь за сборную, тренируешься, жертвуешь собой, не отдыхаешь, а приходишь и играешь, защищая честь сборной Латвии. Это было сложно как эмоционально, так и физически, но я понимал, что мой организм не готов на 100%. Я понимал, что если буду играть, то могу получить травму, оказаться вне состава на несколько месяцев и не смогу начать сезон. Сложное и болезненное решение, но сейчас я здесь, здоров и готов к игре", - объяснил баскетболист.

Вспоминая события лета, Янис Тимма пришел к выводу, что решение было правильным и дало ему дополнительное время, чтобы как следует подготовиться к предстоящему сезону, полностью залечив травму.

"Это определенно принесло свои плоды, потому что мне уже не 20 лет. Хотя, может быть, я чувствую себя так, как будто мне 20, тело уже взяло свое. Сейчас я чувствую себя очень хорошо, организм полностью готов", - подчеркнул баскетболист.

Сборная Латвии на этой неделе начнет квалификацию на чемпионат Европы 2025 года, но Латвия как одна из хозяев первенства уже обеспечила себе место в финальном турнире. Тимма подчеркнул, что квалификационные матчи, которые не будут многого решать, также будут полезны для сплочения команды.

"Это будет только хорошо. Это еще и дни, тренировки и игры, которые мы все проводим вместе. В июле очень важные игры, важен каждый момент пребывания вместе и общения. Даже если это просто побыть вместе и пообщаться на латышском", - добавил он.

Сборная Латвии встретится со сборной Испании в квалификации чемпионата Европы 22 февраля в Сарагосе, а в воскресенье, 25 февраля, в "Арена Рига" примет сборную Словакии.

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