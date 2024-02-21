ВИДЕО ⟩ "Это вранье, я там была!" Как Галкина встретили в Эстонии на самом деле

Елена Фото: Konstantin Sednev (kuvatõmmis videost)

"Партер был весь занят, люди приходили с удовольствием, парами, семьями", - говорит Елена. Она подтверждает, что еще в субботу на сайте Piletilevi было много непроданных билетов, их раскупили перед самым началом концерта.

"За день до этого действительно не были распроданы, моя сестра при мне заходила и покупала. В день концерта я зашла и специально с телефона проверила сайт Piletilevi. К семи часам воскресенья зал был распродан, был аншлаг". Елена говорит, что многие зрители купили билеты прямо перед мероприятием.

Ирина за билет на концерт Галкина заплатила 103 евро и ни капли об этом не жалеет. Поход на концерт планировала задолго. "Люблю Галкина давно-давно, хожу не в первый раз, - признается Ирина. - Его талант многогранен, очень образованный человек. Я люблю умных людей".

От концерта у Ирины остались восторженные эмоции. "Я пришла такая радостная домой, супруг сказал: ну, будешь теперь каждый день на концерты ходить. Ирина соглашается, что билет на Галкина был дороговат. "Не каждый может себе позволить, может быть, люди и хотели бы прийти, но цена остановила. Я ходила одна, билет покупала за два месяца до концерта".

"Зал был - не протиснуться. Я пришла пораньше, здесь стояла очередь живая", - рассказывает Ирина.

Александра Фото: Konstantin Sednev (kuvatõmmis videost)