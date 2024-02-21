ВИДЕО ⟩ "Это вранье, я там была!" Как Галкина встретили в Эстонии на самом деле

Новость о том, что на концерт юмориста Максима Галкина в Йыхви (Эстония) было продано мало билетов, вирусно разлетелась по соцсетям. Очевидцы утверждают: за сутки до концерта на сайте Piletilevi действительно была куча непроданных билетов, но их расхватали в последний момент, пишет Limon.ee.
Редакция портала приехала в Йыхви в разгар рабочего дня. На улице мороз и солнце, люди приветливые, соглашаются отвечать на вопросы. Пообщаться с народом было решено около того самого Йыхвиского концертного дома, где в воскресенье, 18 февраля, выступал юморист.
Большинство из повстречавшихся нам жителей города о приезде юмориста Максима Галкина слышали, но сами на его концерт не ходили. Кто-то из прохожих признался, что и вовсе не интересуется афишей проходящих в городе мероприятий. Однако кто такой Галкин - знали все встретившиеся нам люди - и говорящие по-русски, и эстонцы. К его творчеству относятся по-разному, но узнаваемость артиста в городе стопроцентная. Что еще интересно - оказалось, что здесь многие покупают билеты в кассе непосредственно в день концерта, а не заранее в Интернете.
Школьница Полина на концерт Галкина не ходила, но знает, что артист в Йыхви выступал. "Его только по телевизору видела… смешной!"
Елена на концерте Галкина была уже второй раз. В этот раз билет подарили друзья, ведь юморист выступал именно в ее день рождения.
"Партер был весь занят, люди приходили с удовольствием, парами, семьями", - говорит Елена. Она подтверждает, что еще в субботу на сайте Piletilevi было много непроданных билетов, их раскупили перед самым началом концерта.
"За день до этого действительно не были распроданы, моя сестра при мне заходила и покупала. В день концерта я зашла и специально с телефона проверила сайт Piletilevi. К семи часам воскресенья зал был распродан, был аншлаг". Елена говорит, что многие зрители купили билеты прямо перед мероприятием.
Ирина за билет на концерт Галкина заплатила 103 евро и ни капли об этом не жалеет. Поход на концерт планировала задолго. "Люблю Галкина давно-давно, хожу не в первый раз, - признается Ирина. - Его талант многогранен, очень образованный человек. Я люблю умных людей".
От концерта у Ирины остались восторженные эмоции. "Я пришла такая радостная домой, супруг сказал: ну, будешь теперь каждый день на концерты ходить. Ирина соглашается, что билет на Галкина был дороговат. "Не каждый может себе позволить, может быть, люди и хотели бы прийти, но цена остановила. Я ходила одна, билет покупала за два месяца до концерта".
"Зал был - не протиснуться. Я пришла пораньше, здесь стояла очередь живая", - рассказывает Ирина.
Александра живет в деревне неподалеку от Йыхви. О концерте Галкина знала, но сама на мероприятие не собиралась - дорого. "Слишком дорого стоит, -говорит она. - К тому же к Галкину я отношусь нейтрально, и раньше не смотрела, и сейчас не смотрю. Билет очень дорогой! 103 евро? Да ну его! Я на больничном две недели сидела, 260 евро мне заплатили, а вы про концерт говорите…"
Анна раньше была в Йыхви на концерте Галкина, а в этот раз не пошла: "Просто не было времени. Цена не пугает, наверное, стоит того!".
Пенсионерка Нина на концерт Галкина не ходила, но о его приезде слышала. "Зачем ходить? Я его по телевизору вижу часто, - смеется жительница Йыхви. -Артист нравится. Юмор его нравится, у него будто из рога изобилия все сыплется. Он очень обаятельный. Не зря они с Пугачевой такая пара - оба обаятельные!"
Дмитрий о концерте Галкина в Йыхви от нас услышал впервые и не пошел бы, даже если бы знал - не нравится ему артист и все. Жительница Йыхви Неля тоже признается, что творчество Галкина ей не нравится.
Айвар на концерт не ходил - не захотел. Но признается, что как артист Галкин ему вполне симпатичен: "Потянет!". А вот Анатолий говорит, что у него на концерт Галкина идти нет никакого желания: "Он мне не нравится!".
Спешащая по своим делам Валерия о концерте не слышала и не пошла бы на него. Цена билетов ее удивила: "Дороговато на самом деле! Приличная сумма. Я бы не пошла".
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