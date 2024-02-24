Фото ⟩ "Армия ботов" в соцсети Х бросилась защищать играющих в России латвийских спортсменов

По его оценкам, это может быть самая крупная сеть латышскоязычных бот-аккаунтов в одной кампании за всю историю этой платформы.

"Спасибо" Илону [Маску]", - с иронией отметил Сартс.

Напомним, Служба государственной безопасности (VDD) начала оценивать участие спортсменов из Латвии в проходящих в России виртуальных и очных спортивных играх, которые открыл российский диктатор Владимир Путин.

По оценке VDD, в нынешних геополитических условиях участие в спортивных мероприятиях в стране-агрессоре противоречит интересам национальной безопасности Латвии и основным ценностям демократического общества, к которым относится уважение к человеческой жизни и к территориальной неприкосновенности другой независимой страны.

В VDD обратили внимание на то, что подконтрольные Кремлю информационные ресурсы используют участие спортсменов западных стран в спортивных мероприятиях в России в целях военной пропаганды.

Участие спортсменов в подобных мероприятиях преподносится в российских информационных ресурсах как выражение поддержки агрессивной внешней политики России, в том числе войны в Украине.

"Можем подтвердить, что VDD приступила к оценке участия спортсменов из Латвии в упомянутом мероприятии в России. В настоящее время служба воздерживается от дальнейших комментариев по конкретному случаю", - заявили в VDD.

Уже сообщалось, что Латвийская федерация хоккея (LHF) приостановила действие лицензий тех хоккеистов, которые в этом месяце отправились на виртуальные и очные спортивные игры в России.

На так называемых Играх будущего, проходящих в Казани, в состав команды Baltic Select вошли Эрвин Муштуков, Кирилл Тамбиев, Павел Горошков, Мартин Лавров, Алексей Попов, Алисер Мубаракшин и Никита Зантманс.

"В связи с прозвучавшей информацией об участии некоторых латвийских игроков в фестивале "Игры будущего", организованном в России, LHF приостановила действие лицензий этих хоккеистов", - говорится в сообщении LHF.

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