Фото ⟩ "Армия ботов" в соцсети Х бросилась защищать играющих в России латвийских спортсменов

В пятницу вечером "армия ботов" с сотнями одинаковых постов в социальной сети X (ранее - Twitter) выступила в защиту латвийских спортсменов, выступающих на соревнованиях в России.
Боты, или компьютерные программы, которые выполняют автоматические, повторяющиеся, заранее определенные задачи, имитируя поведение человека, создали на платформе X сотни постов о латвийских спортсменах, выступающих на соревнованиях в России, в попытке защитить их и раскритиковать позицию Латвии по этому вопросу. Посты сопровождаются хэштегами, которые имитируют стиль хэштегов, часто используемых на Западе, например #westandwithBalticSelect, #NoPoliticsInSport, #FairSport.
Подобные твиты размножаются сотни раз, в основном одними и теми же аккаунтами-ботами. Многие из аккаунтов, опубликовавших сообщения, были созданы в декабре прошлого года, не имеют подписчиков и другого контента, но есть и аккаунты, созданные только в этом месяце. Названия бот-аккаунтов имеют общую схему: слово, в основном на английском языке, за которым следует вроде бы случайная комбинация цифр.
По мере тиражирования оригинальных постов к ним добавляются тэги на аккаунты реальных людей в X в попытке сделать посты еще более популярными.
Директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс пояснил, что в данный момент в кампании принимает участие более 1000 роботизированных ботов.
По его оценкам, это может быть самая крупная сеть латышскоязычных бот-аккаунтов в одной кампании за всю историю этой платформы.
"Спасибо" Илону [Маску]", - с иронией отметил Сартс.
Напомним, Служба государственной безопасности (VDD) начала оценивать участие спортсменов из Латвии в проходящих в России виртуальных и очных спортивных играх, которые открыл российский диктатор Владимир Путин.
По оценке VDD, в нынешних геополитических условиях участие в спортивных мероприятиях в стране-агрессоре противоречит интересам национальной безопасности Латвии и основным ценностям демократического общества, к которым относится уважение к человеческой жизни и к территориальной неприкосновенности другой независимой страны.
В VDD обратили внимание на то, что подконтрольные Кремлю информационные ресурсы используют участие спортсменов западных стран в спортивных мероприятиях в России в целях военной пропаганды.
Участие спортсменов в подобных мероприятиях преподносится в российских информационных ресурсах как выражение поддержки агрессивной внешней политики России, в том числе войны в Украине.
"Можем подтвердить, что VDD приступила к оценке участия спортсменов из Латвии в упомянутом мероприятии в России. В настоящее время служба воздерживается от дальнейших комментариев по конкретному случаю", - заявили в VDD.
Уже сообщалось, что Латвийская федерация хоккея (LHF) приостановила действие лицензий тех хоккеистов, которые в этом месяце отправились на виртуальные и очные спортивные игры в России.
На так называемых Играх будущего, проходящих в Казани, в состав команды Baltic Select вошли Эрвин Муштуков, Кирилл Тамбиев, Павел Горошков, Мартин Лавров, Алексей Попов, Алисер Мубаракшин и Никита Зантманс.
"В связи с прозвучавшей информацией об участии некоторых латвийских игроков в фестивале "Игры будущего", организованном в России, LHF приостановила действие лицензий этих хоккеистов", - говорится в сообщении LHF.
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