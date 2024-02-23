Участие латвийских спортсменов в играх, которые открывал Путин, попало в поле зрения VDD

Служба государственной безопасности (VDD) начала оценивать участие спортсменов из Латвии в проходящих в России виртуальных и очных спортивных играх, которые открыл российский диктатор Владимир Путин, подтвердили в службе агентству LETA.
По оценке VDD, в нынешних геополитических условиях участие в спортивных мероприятиях в стране-агрессоре противоречит интересам национальной безопасности Латвии и основным ценностям демократического общества, к которым относится уважение к человеческой жизни и к территориальной неприкосновенности другой независимой страны.
В VDD обратили внимание на то, что подконтрольные Кремлю информационные ресурсы используют участие спортсменов западных стран в спортивных мероприятиях в России в целях военной пропаганды.
Участие спортсменов в подобных мероприятиях преподносится в российских информационных ресурсах как выражение поддержки агрессивной внешней политики России, в том числе войны в Украине.
"Можем подтвердить, что VDD приступила к оценке участия спортсменов из Латвии в упомянутом мероприятии в России. В настоящее время служба воздерживается от дальнейших комментариев по конкретному случаю", - заявили в службе.
Уже сообщалось, что Латвийская федерация хоккея (LHF) приостановила действие лицензий тех хоккеистов, которые в этом месяце отправились на виртуальные и очные спортивные игры в России.
На так называемых Играх будущего, проходящих в Казани, в состав команды Baltic Select вошли Эрвин Муштуков, Кирилл Тамбиев, Павел Горошков, Мартин Лавров, Алексей Попов, Алисер Мубаракшин Алисер Мубаракшин и Никита Зантманс.
"В связи с прозвучавшей информацией об участии некоторых латвийских игроков в фестивале "Игры будущего", организованном в России, LHF приостановила действие лицензий этих хоккеистов", - говорится в сообщении LHF.
В этом сезоне в соревнованиях под эгидой LHF играли только Лавров, который в начале месяца был в составе вильнюсской команды Hockey Punks Хоккейной лиги Optibet (OHL), а также Горошков, выступавший под эгидой клуба Kurbada в Молодежной хоккейной лиге развития (JAHL).
Из этих латвийских хоккеистов в России в этом сезоне играет только защитник Мубаракшин, который последние три года выступает в составе казанского "Барса" Высшей хоккейной лиги России (ВХЛ).
Напомним, в Казани стартовали Игры будущего - международный мультиспортивный турнир, в котором принимают участие 260 команд, более 2000 спортсменов из более чем ста стран. Среди участников обнаружилась и смешанная команда, состоящая из латвийских и эстонских спортсменов.
В Играх будущего, которые открывал российский диктатор Владимир Путин, спортсмены соревнуются как в виртуальной среде, так и на спортивной площадке.
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