"В связи с прозвучавшей информацией об участии некоторых латвийских игроков в фестивале "Игры будущего", организованном в России, LHF приостановила действие лицензий этих хоккеистов", - говорится в сообщении LHF.

В этом сезоне в соревнованиях под эгидой LHF играли только Лавров, который в начале месяца был в составе вильнюсской команды Hockey Punks Хоккейной лиги Optibet (OHL), а также Горошков, выступавший под эгидой клуба Kurbada в Молодежной хоккейной лиге развития (JAHL).

Из этих латвийских хоккеистов в России в этом сезоне играет только защитник Мубаракшин, который последние три года выступает в составе казанского "Барса" Высшей хоккейной лиги России (ВХЛ).

Напомним, в Казани стартовали Игры будущего - международный мультиспортивный турнир, в котором принимают участие 260 команд, более 2000 спортсменов из более чем ста стран. Среди участников обнаружилась и смешанная команда, состоящая из латвийских и эстонских спортсменов.

В Играх будущего, которые открывал российский диктатор Владимир Путин, спортсмены соревнуются как в виртуальной среде, так и на спортивной площадке.

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