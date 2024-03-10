Ректор Музыкальной академии прокомментировал прозвучавшую информацию о домогательствах педагогов

Латвийская музыкальная академия имени Я. Витолса (JVLMA) 9 марта 2024 года обратилась в Государственную полицию в связи с прозвучавшей в передаче Kultūršoks информацией о домогательствах преподавателей к студенткам, сообщила TVNET представитель академии Паула Праулиня.
"Преподавателям, которые реализуют такие действия по отношению к своим ученикам, нет места ни в Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса, ни в латвийской музыке", - отметил ректор JVLMA Гунтарс Пранис.
"В любых условиях и ситуации я и Музыкальная академия выступаем против неэтичных действий, против дискриминации, против какого-либо сексуального насилия. Мы категорически выступаем против этого и сделаем все, что в компетенции учебного учреждения и моей компетенции как ректора, чтобы по данному поводу не было ни малейшей тени подозрений, чтобы нашим ученикам оказывалась вся необходимая поддержка и не появлялись бы какие-либо угрозы, и чтобы наш процесс учебы был профессиональным и самого высокого качества. Мы не равнодушны и никогда такими не были. В связи с прозвучавшим в передаче мы обратились в полицию и, сотрудничая с правоохранительными органами, сделаем все возможное для расследования возможных нарушений и преступлений. Для нас это очень важно", - указал Пранис.
JVLMA еще раз предлагает всем предполагаемым жертвам и пострадавшим сторонам обратиться к любым соответствующим лицам или учреждениям, которые могут помочь в решении этого вопроса. Это может быть ректор, кто-то из бюро ректората или преподаватель академии; это могут быть правоохранительные органы, омбудсмен; это могут быть лица, поднимающие тревогу.
"Прошу делать это незамедлительно! JVLMA и я как ректор лично позаботимся, чтобы ни одно заявление не осталось без соответственного внимания и действий, и чтобы наши студены получили всю возможную защиту. Преподавателям, которые реализуют такие неадекватные действия по отношению к своим ученикам, нет места ни в Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса, ни в латвийской музыке", - отметил Пранис.
Как сообщалось, в распоряжение программы Латвийского телевидения (LTV) Kultūršoks попали показания семи студентов JVLMA о сексуальных домогательствах со стороны отдельных преподавателей.
В распоряжении программы имеются конкретные фамилии, которые не будут обнародованы без доказательств. Показания будут переданы в Бюро омбудсмена, представитель которого заявила в передаче, что они свидетельствуют о систематических недопустимых действиях.
В отделе общественных отношений Государственной полиции агентству LЕТА сообщили, что до сих пор в полицию не поступало заявлений о возможных нарушениях сексуального характера в JVLMA.
В свою очередь, Министерство культуры призывает студентов JVLMA, пострадавших от сексуальных домогательств со стороны преподавателей, сообщить об этом.
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