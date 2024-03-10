Домогательства в Музыкальной академии: несколько студентов готовы раскрыть имена нарушителей

Несколько студентов Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA), откликнувшись на призыв студенческого самоуправления, решили написать официальные заявления в ректорат об "откровенно неэтичном и противозаконном поведении" отдельных преподавателей, сообщило в своем аккаунте в сети Instagram студенческое самоуправление вуза.
В начале февраля студенческое самоуправление организовало анонимный опрос, попросив сообщить о "случаях, связанных с оскорблениями сексуального характера в академической среде". В итоге была получена информация о недопустимом поведении нескольких преподавателей.
Полученные ответы были шокирующими, но анонимно предоставленную информацию невозможно использовать для дальнейшего решения ситуации, поэтому самоуправление предложило студентам написать официальные заявления в ректорат академии. Несколько студентов откликнулись и теперь готовы не скрывать ни описаний ситуаций, ни имен обидчиков.
Хранение молчания о подобных инцидентах студенческое самоуправление объясняет опасениями студентов за свою дальнейшую карьеру. "Сфера академической музыки в Латвии не так обширна, и обидчики нередко являются очень влиятельными представителями конкретных музыкальных сфер", - говорится в публикации в Instagram. Существует вероятность, что "лицо, находящееся на позиции власти" постарается испортить дальнейшую карьеру студента.
Однако теперь студенческое самоуправление "очень активно включилось" в решение ситуации и выражает надежду, что с помощью руководства академии удастся привлечь виновных к ответственности.
Как сообщалось, в распоряжение программы Латвийского телевидения (LTV) Kultūršoks попали показания семи студентов JVLMA о сексуальных домогательствах со стороны отдельных преподавателей.
В распоряжении программы имеются конкретные фамилии, которые не будут обнародованы без доказательств. Показания будут переданы в Бюро омбудсмена, представитель которого заявила в передаче, что они свидетельствуют о систематических недопустимых действиях.
В отделе общественных отношений Государственной полиции агентству LЕТА сообщили, что до сих пор в полицию не поступало заявлений о возможных нарушениях сексуального характера в JVLMA.
В свою очередь, Министерство культуры призывает студентов JVLMA, пострадавших от сексуальных домогательств со стороны преподавателей, сообщить об этом.
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