Журналисты программы Kultūršoks получили несколько показаний студенток Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA) о сексуальных домогательствах со стороны преподавателей. Хотя ни один педагог не был уволен с работы, в начале февраля был издан приказ о правилах поведения сотрудников JVLMA, говорится в программе.
Студентки музыкальной академии заявили о домогательствах педагогов. Министерство требует реакции (1)
"Дошло до того, что однажды утром я проснулась, а рядом со мной спал педагог. Никогда еще я не испытывала такого ужасного чувства. Как-то собралась, чтобы сдать экзамен. Это было отвратительно. Он на столько лет старше меня", - говорит одна из студенток. В данном конкретном случае был замешан алкоголь, и преподаватель воспользовался ситуацией. И молодая женщина осознает, что изнасилования не произошло.
Рассказ другой студентки связан с настоящим сексуальным насилием. О конкретном заведующем кафедрой девушка вспоминает, что он схватил ее за лицо, притянул к себе и насильно попытался поцеловать.
За неделю Kultūršoks получила несколько свидетельств об одном и том же педагоге. Все началось с сообщений в приложениях для общения, где учитель предлагал встретиться, а также отпускал неуместные комментарии по поводу внешности девушек. Другие студентки предупредили девушку, чтобы та не "носила короткие юбки и не красила губы в красный цвет".
Новости о сексуальных домогательствах преподавателей циркулируют в коридорах академии уже много лет.
"Латвия - такая маленькая страна, где одно неверное действие может разрушить карьеру и репутацию. Мое имя и его имя несопоставимы, поэтому есть страх, что не поверят. И тогда понимаешь, что человек делает это по опыту... И, конечно, я думаю, что кому-то нелегко публично признаться в том, что он жертва, потому что часть общества все равно попытается увидеть в этом мою вину", - говорит студентка.
Другая студентка спрашивает: "Кому я это скажу? Руководству? Какой в этом смысл? В академии до сих пор работают разные люди. И кто-нибудь что-нибудь сделал". Есть девушки, которые обратились за помощью к ректору JVLMA Гунтару Пранису. Для конкретной ситуации одной студентки было найдено временное решение, но девушка до сих пор не чувствует себя защищенной.
"Если нарушение известно и уже много лет не устраняется, то это уже поддержка такого поведения со стороны руководства", - комментирует Анете Илвес, руководитель отдела по предотвращению дискриминации аппарата омбудсмена.
Реакция академии
Хотя программа предлагала различные варианты беседы, ректор JVLMA Гунтарс Пранис ответил только письменно. Он утверждает, что студентам предлагается сообщать о подобных случаях и немедленно обращаться к ректору академии или любому другому сотруднику. За этим последуют немедленные меры, проверка и при необходимости - дисциплинарные меры.
8 февраля этого года Пранис издал приказ о правилах поведения сотрудников JVLMA, в котором подчеркивается, что любое домогательство не соответствует этическим и поведенческим нормам.
Ректор JVLMA Пранис сообщил LETA, что одно заявление поступило 22 января. В ответ на это было созвано заседание Комиссии по этике, также были организованы обсуждения с заинтересованными сторонами. Пранис заявил, что замешанный в этом сотрудник получил дисциплинарное взыскание, однако не уточнил, какое именно.
По заявлению ректора, чтобы предотвратить возможность того, что в коллективе будет отличаться понимание того, какие действия не соответствуют общепринятым нормам поведения, он издал приказ о правилах поведения сотрудников JVLMA. Он подчеркнул, что все сотрудники и студенты академии проинформированы о содержании приказа.
Еще до выхода программы LTV в эфир, совет JVLMA выступил с заявлением для СМИ, в котором говорилось, что в ответ на опубликованную информацию о возможных неэтичных действиях профессорско-преподавательского состава JVLMA по отношению к студенткам было проведено экстренное заседание совета.
Совет JVLMA считает, что любая форма насилия в отношении студентов неприемлема и к ней следует относиться с абсолютной нетерпимостью. Чтобы усилить ситуацию с безопасностью в академии, совет решил немедленно создать безопасную анонимную анкету, с помощью которой студенты смогут подавать жалобы непосредственно в совет JVLMA. Ожидается, что анонимная анкета станет доступна студентам с понедельника.
По неофициальной информации, приказ от 8 февраля был издан после того, как преподаватель поверил жалобе студентки. За этим также последовал анонимный опрос о негативном опыте общения с педагогами.
Его результаты шокировали руководство.
"Я сочувствую пострадавшим студенткам, но без их показаний и официальных заявлений невозможно что-либо начать", - говорит Илона Мейя, председатель Сената академии.
Студенческое самоуправление JVLMA обещает принять самое активное участие в разрешении ситуации. Студентки, согласившиеся поговорить с передачей, очень боялись сделать это даже анонимно.
"Администрация должна заняться этими вопросами, причем немедленно. Каждое упущение и любая попытка лавировать в очередной раз создает основу для нового неприемлемого поведения, я бы даже сказала - преступления", - комментирует ректор Латвийской академии культуры Рута Муктупавела.
Депрессия, панические атаки, страх, стыд и другие последствия преследуют молодых студенток, подвергшихся сексуальному насилию или домогательствам со стороны педагога. Kultūršoks на данный момент не будет публиковать имена преподавателей, о которых говорили студентки.
Анете Илвес, руководитель отдела по предотвращению дискриминации аппарата омбудсмена, призвала пострадавших студенток отозваться, чтобы собрать необходимые доказательства.
Минкультуры требует реакции
Министр культуры Агнесе Логина заявила, что "к таким сообщениям студентов следует относиться со всей серьезностью и немедленно расследовать инцидент".
"Поступила тревожная информация о возможных случаях сексуальных домогательств в JVLMA. К таким сообщениям студентов следует относиться со всей серьезностью и немедленно расследовать инцидент! В то же время с понедельника студентам JVLMA будет доступна анонимная анкета, где о возможных нарушениях можно будет сообщить также в совет академии", - написала министр в своем аккаунте в микроблоге Х.
Министерство культуры также призвало студенток, пострадавших от домогательств, рассказать об этом, сообщила LETA руководитель отдела министерства по связям с общественностью Лита Кокале.
Она сообщила, что министерство, получив несколько недель назад вопросы передачи Kultūršoks, обратилось к руководству JVLMA с запросом предоставить объяснения, но они до сих пор не получены. Поэтому министерство обращается ко всем пострадавшим и предлагает им подать заявления с указанием имен и фамилий виновных.
"Это нужно для того, чтобы у JVLMA была информация о конкретных педагогах и можно было предпринять необходимые шаги", - пояснила Кокале.
В отделе по связям с общественностью Госполиции LETA сообщили, что в полицию пока не поступали заявления о возможных сексуальных преступлениях в JVLMA. Если кто-либо пострадал, полиция призывает обратиться с заявлением.
Где искать помощь?
Информацию и поддержку можно найти на сайте pusaudzucentrs.lv.
Телефон психологической поддержки родителей и детей: +371 257 373 63.
Центр "Марта"
ул. Матиса, 49-3, Рига
тел. 673 785 39
centrs@marta.lv
Центр "Марта", Лиепайский филиал
Проспект Курмаяс, 11, Лиепая
моб. 291 954 42
centrs@martaliepaja.lv
Кризисно-консультационный центр "Скалбес"
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моб. 245 517 00
Круглосуточные кризисные телефоны: 672 229 22 (LMT); 277 222 92 (Bite)
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