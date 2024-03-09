"Дошло до того, что однажды утром я проснулась, а рядом со мной спал педагог. Никогда еще я не испытывала такого ужасного чувства. Как-то собралась, чтобы сдать экзамен. Это было отвратительно. Он на столько лет старше меня", - говорит одна из студенток. В данном конкретном случае был замешан алкоголь, и преподаватель воспользовался ситуацией. И молодая женщина осознает, что изнасилования не произошло.

Рассказ другой студентки связан с настоящим сексуальным насилием. О конкретном заведующем кафедрой девушка вспоминает, что он схватил ее за лицо, притянул к себе и насильно попытался поцеловать.

За неделю Kultūršoks получила несколько свидетельств об одном и том же педагоге. Все началось с сообщений в приложениях для общения, где учитель предлагал встретиться, а также отпускал неуместные комментарии по поводу внешности девушек. Другие студентки предупредили девушку, чтобы та не "носила короткие юбки и не красила губы в красный цвет".

Новости о сексуальных домогательствах преподавателей циркулируют в коридорах академии уже много лет.