Ринкевич прокомментировал информацию о домогательствах в Музыкальной академии

Президент Эдгар Ринкевич ожидает как от Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA), так и от ответственных органов быстрого и тщательного расследования фактов, связанных с опубликованной информацией о домогательствах преподавателей вуза к студенткам.
Президент написал в Twitter, что в нашем обществе особенно не верят в то, что люди будут услышаны и последует адекватный ответ, если относительно несправедливости и нарушений обратиться к чиновникам.
Diemžēl mūsu sabiedrībā valda liela neticība tam, ka cilvēki tiks sadzirdēti, ja vērsīsies par netaisnību un pārkāpumiem pie amatpersonām, un sekos adekvāta reakcija. Sagaidu ātru un rūpīgu minēto faktu izmeklēšanu gan no @JVLMA, gan atbildīgo iestāžu puses, un attiecīgu reakciju https://t.co/CD164AE0A5— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 11, 2024
Уже сообщалось, что в Государственную полицию поступило заявление от Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA) в связи с информацией о домогательствах к студенткам со стороны преподавателей, которая прозвучала в передаче Kultūršoks на LTV.
Госполиция подтвердила агентству LETA, что заявление было зарегистрировано в понедельник, 11 марта, и правоохранители оценят изложенную в нем информацию. Учитывая, что заявление поступило совсем недавно, в полиции не комментируют, будет ли на основании заявления сначала возбуждено ведомственное расследование или уголовный процесс.
Как сообщалось, в распоряжение программы Латвийского телевидения (LTV) Kultūršoks попали показания семи студентов JVLMA о сексуальных домогательствах со стороны отдельных преподавателей.
В распоряжении программы имеются конкретные фамилии, которые не будут обнародованы без доказательств. Показания будут переданы в Бюро омбудсмена, представитель которого заявила в передаче, что они свидетельствуют о систематических недопустимых действиях.
В начале февраля студенческое самоуправление организовало анонимный опрос, попросив сообщить о "случаях, связанных с оскорблениями сексуального характера в академической среде". В итоге была получена информация о недопустимом поведении нескольких преподавателей.
Полученные ответы были шокирующими, но анонимно предоставленную информацию невозможно использовать для дальнейшего решения ситуации, поэтому самоуправление предложило студентам написать официальные заявления в ректорат академии. Несколько студентов откликнулись и теперь готовы не скрывать ни описаний ситуаций, ни имен обидчиков.
"Преподавателям, которые осуществляют такие действия по отношению к своим студентам, нет места ни в Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса, ни в латвийской музыке", - отметил ректор JVLMA Гунтарс Пранис.
"В любых условиях и ситуации я и Музыкальная академия выступаем против неэтичных действий, против дискриминации, против какого-либо сексуального насилия. Мы категорически выступаем против этого и сделаем все, что в компетенции учебного учреждения и моей компетенции как ректора, чтобы по данному поводу не было ни малейшей тени подозрений, чтобы нашим ученикам оказывалась вся необходимая поддержка и не появлялись какие-либо угрозы и чтобы наш процесс обучения был профессиональным и самого высокого качества. Мы не равнодушны и никогда такими не были. В связи с прозвучавшим в передаче мы обратились в полицию и, сотрудничая с правоохранительными органами, сделаем все возможное для расследования возможных нарушений и преступлений. Для нас это очень важно", - указал Пранис.
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