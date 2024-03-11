Ринкевич прокомментировал информацию о домогательствах в Музыкальной академии

"В любых условиях и ситуации я и Музыкальная академия выступаем против неэтичных действий, против дискриминации, против какого-либо сексуального насилия. Мы категорически выступаем против этого и сделаем все, что в компетенции учебного учреждения и моей компетенции как ректора, чтобы по данному поводу не было ни малейшей тени подозрений, чтобы нашим ученикам оказывалась вся необходимая поддержка и не появлялись какие-либо угрозы и чтобы наш процесс обучения был профессиональным и самого высокого качества. Мы не равнодушны и никогда такими не были. В связи с прозвучавшим в передаче мы обратились в полицию и, сотрудничая с правоохранительными органами, сделаем все возможное для расследования возможных нарушений и преступлений. Для нас это очень важно", - указал Пранис.