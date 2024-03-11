В Государственную полицию поступило заявление от Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA) в связи с информацией о домогательствах к студенткам со стороны преподавателей, которая прозвучала в передаче Kultūršoks на LTV.
Госполиция подтвердила агентству LETA, что заявление было зарегистрировано в понедельник, 11 марта, и правоохранители оценят изложенную в нем информацию. Учитывая, что заявление поступило совсем недавно, в полиции не комментируют, будет ли на основании заявления сначала возбуждено ведомственное расследование или уголовный процесс.
Как сообщалось, в распоряжение программы Латвийского телевидения (LTV) Kultūršoks попали показания семи студентов JVLMA о сексуальных домогательствах со стороны отдельных преподавателей.
В распоряжении программы имеются конкретные фамилии, которые не будут обнародованы без доказательств. Показания будут переданы в Бюро омбудсмена, представитель которого заявила в передаче, что они свидетельствуют о систематических недопустимых действиях.
В начале февраля студенческое самоуправление организовало анонимный опрос, попросив сообщить о "случаях, связанных с оскорблениями сексуального характера в академической среде". В итоге была получена информация о недопустимом поведении нескольких преподавателей.
Полученные ответы были шокирующими, но анонимно предоставленную информацию невозможно использовать для дальнейшего решения ситуации, поэтому самоуправление предложило студентам написать официальные заявления в ректорат академии. Несколько студентов откликнулись и теперь готовы не скрывать ни описаний ситуаций, ни имен обидчиков.
"Преподавателям, которые осуществляют такие действия по отношению к своим ученикам, нет места ни в Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса, ни в латвийской музыке", - отметил ректор JVLMA Гунтарс Пранис.
"В любых условиях и ситуации я и Музыкальная академия выступаем против неэтичных действий, против дискриминации, против какого-либо сексуального насилия. Мы категорически выступаем против этого и сделаем все, что в компетенции учебного учреждения и моей компетенции как ректора, чтобы по данному поводу не было ни малейшей тени подозрений, чтобы нашим студентам оказывалась вся необходимая поддержка и не появлялись какие-либо угрозы и чтобы наш процесс обучения был профессиональным и самого высокого качества. Мы не равнодушны и никогда такими не были. В связи с прозвучавшим в передаче мы обратились в полицию и, сотрудничая с правоохранительными органами, сделаем все возможное для расследования возможных нарушений и преступлений. Для нас это очень важно", - указал Пранис.
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