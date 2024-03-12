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В апреле в Театре им. Чехова ожидаются две премьеры для самых юных зрителей

rus.tvnet.lv
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Фото: Пресс-фото

Рижский русский театр им. Михаила Чехова выпустит два спектакля, которые предназначены для детей от 2 до 5 лет. В этом сезоне Рижский русский театр им. Михаила Чехова уделяет особое внимание детским спектаклям и планирует в дальнейшем регулярно пополнять репертуар постановками для детей разного возраста.

Спектакли для детей от двух лет - формат, редко встречающийся в латвийских театрах, и именно для этой аудитории будут предназначены две новые постановки Театра им. Чехова.

Дана Бйорк, директор Рижского русского театра им. Михаила Чехова, предлагает идти на спектакль всей семьей: "Думаю, что спектакли для детей от 2 лет понравятся не только самым юным зрителям, но и их родителям, бабушкам и дедушкам. Ведь что может быть прекраснее, чем возможность совместить образование, общение, семейный отдых и удовольствие от встречи с искусством. Встретимся в Чехове!".

6 апреля состоится премьера спектакля "Сказки в капельках дождя" в постановке режиссера Паулы Плявниеце, благодаря которой в репертуаре Театра им. Чехова появились полюбившиеся публике сказки "Айболит" и "Три поросенка и волк" (оба спектакля стали лауреатами премии "Ночь лицедеев"). На этот раз юные зрители получат возможность познакомиться с явлениями природы и окружающим миром через призму лиричных и проникновенных стихов Аспазии в переводе Ольги Петерсон, причем большинство текстов на русский язык переведены впервые - специально для этого спектакля. Читать стихи вместе со зрителями будут артисты Никита Осипов и Наталия Живец.

Работа над спектаклем "Сказки в капельках дождя"
Работа над спектаклем "Сказки в капельках дождя" Фото: Пресс-фото

А еще через неделю - 13 апреля - ожидается премьера новой постановки Лиены Шмуксте "Точка, точка, запятая...", которая предложит детям провести время весело и с музыкой, а в итоге вместе создать человечка. С маленькими зрителями в этом спектакле будут играть две актрисы Театра им. Чехова - Яна Хербста и Анастасия Лёвина.

Театр им. Чехова предлагает покупать билеты на спектакли заблаговременно, а также напоминает, что на детские спектакли билеты необходимы всем - и детям, и сопровождающим их взрослым.

Билеты на спектакли можно приобрести на сайте bilesuserviss.lv или в кассе театра по адресу: улица Калькю, 16.

Работа над спектаклем "Точка, точка, запятая..."
Работа над спектаклем "Точка, точка, запятая..." Фото: Пресс-фото

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