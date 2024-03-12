В апреле в Театре им. Чехова ожидаются две премьеры для самых юных зрителей

Спектакли для детей от двух лет - формат, редко встречающийся в латвийских театрах, и именно для этой аудитории будут предназначены две новые постановки Театра им. Чехова.

Дана Бйорк, директор Рижского русского театра им. Михаила Чехова, предлагает идти на спектакль всей семьей: "Думаю, что спектакли для детей от 2 лет понравятся не только самым юным зрителям, но и их родителям, бабушкам и дедушкам. Ведь что может быть прекраснее, чем возможность совместить образование, общение, семейный отдых и удовольствие от встречи с искусством. Встретимся в Чехове!".