В Таллиннском приюте для животных произошло то, к чему никто не был готов

В январе к дверям Таллиннского приюта для животных, принадлежащего Varjupaikade MTÜ, подъехало такси. Таксист, державший в руках транспортировочный бокс с котенком внутри, сообщил, что доставил посылку.

В большом замешательстве сотрудники приюта начали задавать вопросы. Так выяснилось, что клиент вызвал такси, а потом передал его водителю котенка и адрес приюта.

"Человек не удосужился сам отвезти котенка в приют, но использовал услугу такси", - возмущается руководитель по связям с общественностью Таллиннского приюта для животных Анни Анете Мыйзамаа.

Таким котенок прибыл в приют Фото: Erakogu

Но у этой истории счастливый конец, так как доставленный в приют котенок, которого назвали Луна, быстро нашел себе новый дом и наслаждается жизнью в кругу любящих его людей.

"Луна уже месяц живет в новом доме. Все идет хорошо, и котенок привык к нам с первого дня. Он очень энергичный и ласковый. Он хочет быть рядом с людьми, а также тянется к других животных. Он является примером для старшего кота. Все дни он проводит в играх с другой кошкой и собакой. Животные хорошо ладят между собой, как будто всю жизнь жили вместе", - рассказали новые хозяева.

Луна в новом доме Фото: Erakogu

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