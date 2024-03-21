Лосось и форель - в чем разница? Рассказывает шеф-повар

Шеф-повар Ингмар Ладигс, как и мы, также заметил, что предпочтение отдается лососю, чаще всего его филе. Форель тоже покупают, но меньше, что забавно, ведь цена на форель более выгодна для кошелька.

"Лосось за последние годы превратился в довольно дорогой и эксклюзивный продукт", - признается шеф-повар.

Шеф-повар Ингмар Ладигс Фото: Evija Trifanova/LETA

Но в чем разница между этими двумя рыбами?

Первое отличие: лосось жирнее и не такой ярко-розовый.

Второе отличие: филе форели более твердое.

Хотя они действительно похожи, небольшие различия все же есть, поэтому Ингмар Ладигс рассказывает, для каких блюд, по его мнению, больше подходит каждая из рыб.

Форель

Как рассказал Ингмар Ладигс, текстура форели - более твердая, чем у лосося, - делает ее очень подходящей для засолки и маринования.

"Филе форели имеет более твердую структуру и идеально подходит для засолки с цитрусовыми. Популярен рецепт с тремя разными цитрусовыми (лимоном, апельсином, лаймом)", - говорит шеф-повар.

Соленая форель в трех цитрусовых

Цитрусовые очищаются специальным ножом, формируются красивые тонкие трубочки.