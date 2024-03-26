Что будет с наличными долларами в Латвии? Рассказываем об ограничениях

Доллар - основная резервная валюта мира. Однако объемы операций с наличными долларами в Латвии постепенно снижаются, некоторые участники финансового сектора вообще прекратили с ними работу, а по шкале рисков такие сделки расценивают как весьма подозрительные. На подходе и новые нормативные акты, регулирующие обмен валют и призванные искоренить анонимность. А осенью запланирован визит в Латвию экспертов Moneyval, которые оценят меры по борьбе с отмыванием денег… TVNET+ выяснил подробности.
Рисковый сектор
В целом к операциям с наличной иностранной валютой, равно как и с "кэшем" вообще, относятся весьма настороженно.
TVNET+ ознакомился с отчетом Банка Латвии, выпущенным несколько лет назад, об "Оценке сектора купли-продажи наличной иностранной валюты с точки зрения легализации средств, нажитых преступным путем... ".
В документе отмечается, что с точки зрения риска отмывания денег, этот сектор расценивается как "средне-высокий". С одной стороны, объем сделок незначительный и тенденции к снижению. Если в 2017 году оборот сделок купли-продажи наличной валюты был 320 млн евро, то к 2019 он снизился до 264 млн евро. Транзакции небольшие, в среднем чуть ниже 400 евро.