Что будет с наличными долларами в Латвии? Рассказываем об ограничениях

В документе отмечается, что с точки зрения риска отмывания денег, этот сектор расценивается как "средне-высокий". С одной стороны, объем сделок незначительный и тенденции к снижению. Если в 2017 году оборот сделок купли-продажи наличной валюты был 320 млн евро, то к 2019 он снизился до 264 млн евро. Транзакции небольшие, в среднем чуть ниже 400 евро.