Фото и видео ⟩ Пабрикс допускает причастность России к произошедшей стрельбе ради эскалации против Украины

"Инициированное нападение "террористов" в Москве - это следствие отсутствия лидерства Запада и недостаточной поддержки Украины Москва эскалирует Западу "в лицо", - написал Пабрикс.

Политик указал, что цель России - эскалировать ситуацию против Украины, так как она видит, что западные лидеры проявляют пассивность, слабость и умиротворенность.

Aiz šī terorisma inscinējuma Maskavā stāv Krievijas valsts iestādes un mērķis ir eskalēt situāciju pret Ukrainu, redzot, ka Rietumu līderi izrāda pasivitāti, nespēku un samiernieciskmu. Tā ir pašreizējā realitāte. pic.twitter.com/r2ia6PQVN2 — Artis Pabriks (@Pabriks) March 22, 2024

Как уже сообщалось, вечером в пятницу в "Крокус Сити Холл" ворвались неизвестные и открыли огонь из автоматов. Это одна из крупнейших концертных площадок в Москве — она может принять до 6200 человек. В зале вечером были тысячи людей — они пришли на концерт группы "Пикник", все билеты были раскуплены. По официальным данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 60 человек, еще 146 пострадали.

Представители Русского добровольческого корпуса (РДК) отрицают участие в атаке на "Крокус Сити Холл", пишет "Новая газета. Европа". Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк также заявил, что Киев не причастен к нападению. Администрация США также заявила, что у нее нет никаких данных, которые позволили бы предполагать, что за нападением на концертный зал в Москве стоит Украина, отражающая российскую агрессию.

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