На записи мужчина, которого удерживают люди в камуфляже, представляется Фаридуни Шамсиддином 1998 года рождения. В ходе допроса он говорит, что застрелил людей в "Крокус Сити Холле". Когда его спрашивают, зачем он это сделал, он отвечает, что "За деньги". Отвечая на вопрос, кого ему приказали убить, мужчина заявил: "Без разницы, кого убивать".

Мужчина также заявил, что приехал в РФ из Турции, где делал некие документы.

Симоньян также опубликовала еще одно видео с предполагаемым подозреваемым в теракте, назвав его "главарем". На видео мужчина говорит по-таджикски. Никаких подтверждений, что на видео действительно подозреваемые в теракте, нет.

Заявление Путина

Российский диктатор Владимир Путин спустя около 19 часов после произошедшего в Подмосковье теракта выступил с сообщением.

В ходе выступления он подтвердил, что в связи с терактом задержаны четыре человека. Кроме того, Путин заявил, что для подозреваемых в нападении на "Крокус Сити Холл" якобы было подготовлено "окно" для "перехода границы с Украиной".

"Все четверо исполнителей найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, предварительно, для них было подготовлено окно для перехода границы. Мы столкнулись не просто с цинично спланированным терактом, а с подготовленным массовым убийством беззащитных людей. Преступники шли именно убивать. Как когда-то нацисты, они задумали устроить показательную казнь", - сказал Путин.