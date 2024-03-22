Сб, 23.03.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Теракт в Москве: не менее 133 убитых, более сотни раненых, сгоревший концертный зал (22)

rus.tvnet.lv
Обновлено 23 марта 2024, 16:31
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Разбор завалов сгоревшего "Крокус Сити Холла"
Разбор завалов сгоревшего "Крокус Сити Холла" Фото: AFP/SCANPIX
  • Погибли не менее 133 человек
  • Задержаны 4 человека, подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле"
  • В ФСБ заявили, что террористы "имели контакты на украинской стороне"

В результате стрельбы в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, по данным Следственного комитета, погибли более 133 человека, еще более ста госпитализированы. 

В концертном зале "Крокус Сити Холл" должен был пройти концерт российской рок-группы "Пикник". Перед его началом в помещение ворвались как минимум три человека в камуфляже и открыли стрельбу.

Позже в здании "Крокус Сити Холла" начался пожар.

"Я находилась в холле, услышала автоматные очереди, толпа побежала через служебный вход без верхней одежды, началась давка. Уже на улице снова услышала автоматную очередь. Сейчас у "Крокуса" полиция, пожарные, валит столб дыма оттуда", - рассказала подконтрольному Кремлю изданию РБК очевидица Светлана.

Подробности сообщил корреспондент пропагандистского издания "РИА Новости", который оказался на месте событий.

Фото: Пожар и террористический акт в "Крокус Сити Холле"

"В партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Точно есть раненые", - рассказал он.

По его словам, нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар.

"Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться", - добавил журналист.

Ночью пожар в "Крокус Сити Холле" был локализован, в данный момент остаются очаги возгорания, продолжается пролив конструкций, но в основном огонь потушен. Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где, по всей видимости, был очаг возгорания, крыша над залом рухнула, ведется разбор завалов.

Утром в субботу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на данный момент в больницах Москвы и Московской области находятся 115 человек, в том числе пятеро детей. 

Следственный комитет сообщил о 133 погибших.  Среди них трое детей.

По информации Baza, в одном из туалетов "Крокуса" были найдены 29 тел. Еще 14 нашли на одной из эвакуационных лестниц. Вероятно, люди задохнулись в дыму.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отменил в эти выходные в столице все массовые мероприятия - спортивные, развлекательные, культурные и другие.

До этого Собянин заявил, что отдал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим. Он выразил соболезнования близким погибших.

Галерея: В Москве люди несут цветы в память о жертвах теракта

В Брянской области остановили автомобиль, разыскиваемый в связи с терактом в Москве

В Брянской области сотрудники правоохранительных органов РФ остановили автомобиль, который был объявлен в розыск в связи с нападением на концертный зал "Крокус Сити Холл", пишет "Медуза" со ссылкой на Telegram-каналы Baza и "Осторожно, новости". Позднее эту информацию подтвердил депутат Госдумы России Александр Хирштейн.

По информации СМИ, автомобиль с предполагаемыми преступниками остановили возле поселка Теплый рядом с границей с Беларусью и Украиной. Всего в салоне машины находились шесть человек, четверо сбежали, однако двое были задержаны.

Задержанные якобы граждане Таджикистана.

ФСБ заявила, что террористы планировали перейти российско-украинскую границу и имели контакты на украинской стороне.

В спецслужбе добавили, что задержанных этапируют в Москву.

Опубликованы видео допросов подозреваемых в нападении на "Крокус Сити Холл"

​Прокремлевские Telegram-каналы Baza и Shot опубликовали видео, на котором сотрудники ФСБ допрашивают, как утверждается, одного из подозреваемых в нападении на концертный зал "Крокус Сити Холл".

На видео мужчина рассказывает, что около месяца назад в Telegram ему предложили поучаствовать в нападении за вознаграждение в полмиллиона рублей (5020 евро). Мужчина подтверждает сотруднику службы безопасности, что стрелял в людей. Он заявляет, что получил еще не все деньги, а только половину. По его словам, оружие ему доставили те же люди, которые предлагали поучаствовать в нападении в Telegram.

Люди не назвали ему своих имен и фамилий. Задержанный утверждает, что поучаствовать в нападении ему предложил помощник проповедника, который через мессенджер представил план нападения и свои инструкции.

В Telegram-канале пропагандистки Маргариты Симоньян также появилась трехминутная запись, на которой, как утверждается, показан допрос задержанного по подозрению в совершении теракта. Подлинность записи остается неподтвержденной.

На записи мужчина, которого удерживают люди в камуфляже, представляется Фаридуни Шамсиддином 1998 года рождения. В ходе допроса он говорит, что застрелил людей в "Крокус Сити Холле". Когда его спрашивают, зачем он это сделал, он отвечает, что "За деньги". Отвечая на вопрос, кого ему приказали убить, мужчина заявил: "Без разницы, кого убивать".

Мужчина также заявил, что приехал в РФ из Турции, где делал некие документы.

Симоньян также опубликовала еще одно видео с предполагаемым подозреваемым в теракте, назвав его "главарем". На видео мужчина говорит по-таджикски. Никаких подтверждений, что на видео действительно подозреваемые в теракте, нет.

Заявление Путина

Российский диктатор Владимир Путин спустя около 19 часов после произошедшего в Подмосковье теракта выступил с сообщением.

В ходе выступления он подтвердил, что в связи с терактом задержаны четыре человека. Кроме того, Путин заявил, что для подозреваемых в нападении на "Крокус Сити Холл" якобы было подготовлено "окно" для "перехода границы с Украиной".

"Все четверо исполнителей найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, предварительно, для них было подготовлено окно для перехода границы. Мы столкнулись не просто с цинично спланированным терактом, а с подготовленным массовым убийством беззащитных людей. Преступники шли именно убивать. Как когда-то нацисты, они задумали устроить показательную казнь", - сказал Путин.

По его уверению, все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут справедливое наказание.

"Все причастные понесут наказание. Кем бы они ни были. Кто бы их не направлял. Мы установим и покараем каждого, кто готовил этот удар по России. Мы готовы объединять усилия с другими странами в борьбе с международным терроризмом. Наш долг - быть вместе с одном строю. Никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность и волю", - сказал он.

Теракт Путина назвал кровавой акцией устрашения, похожую на "действия нацистов".

В ходе речи Путин повторил данные ФСБ о задержании четырех исполнителей теракта. Всего, по его словам, задержаны 11 человек.

24 марта Путин объявил днем общенационального траура.

Реакции на нападение

Представители Русского добровольческого корпуса (РДК) отрицают участие в атаке на "Крокус Сити Холл", пишет "Новая газета. Европа".

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк также заявил, что Киев не причастен к нападению.

Администрация США также заявила, что у нее нет никаких данных, которые позволили бы предполагать, что за нападением на концертный зал в Москве стоит Украина, отражающая российскую агрессию.

"Пока нет никаких указаний на то, что Украина или украинцы причастны к этой стрельбе. Я бы предостерег вас от того, чтобы как-то связывать это с Украиной с такой поспешностью", - заявил представитель Национального совета безопасности США Джон Кирби.

В свою очередь бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что за стрельбой в Подмосковье "стоит Россия", цель которой - эскалировать ситуацию против Украины. "Инициированное нападение "террористов" в Москве - это следствие отсутствия лидерства Запада и недостаточной поддержки Украины. Москва эскалирует Западу "в лицо", - написал Пабрикс на платформе Х.

Американские СМИ утверждают, что за терактом может стоять афганский филиал ИГИЛ - "Исламское государство - Хорасан".

Вскоре после теракта действительно появились сообщения о том, что ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ. Однако затем Telegram-каналы сообщили о том, что эта информация может быть фейком - для анонса использовался шаблон, который террористическая группировка уже не использует.

Напомним, посольство США в Москве ранее в этом месяце заявило, что отслеживает сообщения о том, что "экстремисты" планируют "напасть на большие собрания в Москве", включая концерты.

"В начале этого месяца правительство США располагало информацией о планируемом теракте в Москве, потенциально направленном на большие собрания, включая концерты", и Вашингтон "поделился этой информацией с российскими властями", - заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (22)CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти