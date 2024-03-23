"Я увидел линию огня, которая шла по людям". Что Би-би-си рассказали очевидцы об атаке на "Крокус Сити Холл"

«Мы не понимали, что это выстрелы — я подумала, что это какие-то фейерверки. Какой-то нескончаемый залп, может, какие-то хлопушки? Я обернулась один раз в зал, второй раз. И на третий раз я поняла, что весь зал начинает разбегаться в разные стороны», — вспоминает Софико Квирикашвили.

«Мы услышали, как мне показалось, звуки салюта. И мой товарищ, который со мной был на концерте, тоже говорит: „Салюты, что ли?“ И после этого мы увидели, как по нижней части зала, ближе к сцене, люди идут толпой, как паровозиком. Я не понял, что это», — говорит Дэйв Привов.

«Как человек, работающий в кино, я не испугалась выстрелов. Я сперва не поняла ничего, — говорит Ева. — Мы были в гримерке, мимо нас пронеслась толпа. Мы услышали шум, беготню в коридоре, схватили куртки и побежали с толпой на улицу».