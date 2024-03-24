Передача: за поджог Музея оккупации нарушителям обещали деньги

Исследователь Мартиньш Хиршс подчеркивает, что контент, распространяемый в социальных сетях, отличается от того, что высказывается публично. "Зачастую заявления Путина гораздо мягче, чем та история, которая есть в соцсетях. Telegram и TikTok - совершенно радикальный контент, люди его приукрашивают, чтобы лучше распространять. Около четверти русскоязычных пользуются Telegram и Instagram, где фильтров вообще нет. Пропаганда там распространяется свободно".

Алгоритм социальных сетей работает таким образом, чтобы человек проводил на платформе как можно больше времени. Если вы посмотрели одно видео о том, как притесняют русских в Латвии, в следующий раз вам предложат посмотреть еще десять подобных.

Лукьянович, арестованный в связи с поджогом Музея оккупации, до своего ареста был очень активен в соцсети Facebook. На своей странице он публиковал фото, где он одет в рубашку с изображением конопли и демонстрирует татуировку с так называемой воровской звездой - символом, типичным для российских тюрем и бандитской культуры.

Этот же символ появляется на нескольких страницах, контентом которых Лукьянович делится на своей странице. На большинстве его репостов видео и фотографий изображены автомобили, в основном BMW. Также он делится текстами и отрывками из российского сериала "Бригада". Есть также отсылки к фильму "Брат 2" который некоторые исследователи называют наиболее заметным примером начала российского фашистского движения.