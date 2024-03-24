Передача: за поджог Музея оккупации нарушителям обещали деньги

После вторжения России в Украину в Латвии был закрыт доступ к кремлевским пропагандистским каналам, в том числе развлекательного содержания. Однако то же и еще более радикальное содержание находится в свободном доступе и активно распространяется в социальных сетях, в том числе с помощью российского финансирования. Если пока радикализировать общество ему не удалось, то случай с поджогом Музея оккупации показывает, что такой контент создает благодатную почву для вербовки и провокаций, сообщает программа Nekā personīga на TV3 .
На этой неделе Рижский районный суд принял решение оставить под стражей Марию Дзене - одну из трех человек, арестованных полицией в начале марта в связи с поджогом Музея оккупации. Она утверждает, что ничего не знала о нападении, а в ночь, когда оно произошло, просто покинула место жительства в Олайне, чтобы прогуляться по Риге.
Второй задержанный, Виталий Лукьянович, является отцом ребенка Дзене, а третьего, Валентина Размерицу, она не знала. Оба мужчины также до сих пор находятся под стражей.
По информации, доступной Nekā personīga, за нападение задержанным обещали деньги. Есть подозрение, что это часть более широкой операции под руководством России.
10 марта министр внутренних дел Рихард Козловскис упрекнул: "Эти люди подготовились. Это не был внезапный хулиганский выпад. Я также не думаю, что эти трое - единственные потенциальные виновники. Думаю, что в ходе расследования, которое сейчас активно ведется, должно [появиться] больше лиц".
В начале февраля Служба государственной безопасности (VDD) также задержала гражданина России и Эстонии, который облил красной краской памятный камень легионерам в Джуксте. Примерно в то же время Служба безопасности Эстонии задержала группу из шести человек, которые по поручению российских спецслужб осквернили автомобиль министра внутренних дел и памятные места.
Янис Сартс, директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО, объясняет: "Чего Россия пытается добиться, так это чувства небезопасности и страха в регионе, где нужно смотреть не только на то, что они делают в информационном пространстве, но и, например, на эти случаи поджога, вандализма - физические проявления, которые создают общественную небезопасность и, вероятно, будут дополнены другими вещами".
Российские методы уже известны - поток нелегалов к восточной границе Латвии, кибератаки, угрозы пропагандистов. Теперь к этому арсеналу присоединился вандализм.
Статистика VDD показывает, что в 2022 году прокремлевские действия вроде рисования букв Z или вывешивания российского флага были зафиксированы более 700 раз. В прошлом году таких случаев было гораздо меньше - всего 200. В этом году ощущается резкий рост вандализма. Двое нарушителей были арестованы на прошлой неделе.
"Для нашего региона нехарактерно, когда радикализация убеждений на цифровых платформах превращается в активные действия. Думаю, должны быть и другие стимулы, так как такие действия имеют достаточно высокий риск для нарушителя", - рассказал Сартс.
Вербовка потенциальных вандалов, скорее всего, происходит в мессенджере Telegram. Именно там организация "Антифашисты Прибалтики" находит людей, которые помогают собирать и передавать информацию российским спецслужбам. Расследование в отношении нескольких представителей этой организации завершено и передано в суд. Это не единственный антигосударственный канал в Telegram.
Сначала переговоры проходят публично, затем - в более узких закрытых группах. При этом завербовать людей для разведки или вандализма, если они уже не настроены против государства - нельзя.
Исследователь Мартиньш Хиршс подчеркивает, что контент, распространяемый в социальных сетях, отличается от того, что высказывается публично. "Зачастую заявления Путина гораздо мягче, чем та история, которая есть в соцсетях. Telegram и TikTok - совершенно радикальный контент, люди его приукрашивают, чтобы лучше распространять. Около четверти русскоязычных пользуются Telegram и Instagram, где фильтров вообще нет. Пропаганда там распространяется свободно".
Алгоритм социальных сетей работает таким образом, чтобы человек проводил на платформе как можно больше времени. Если вы посмотрели одно видео о том, как притесняют русских в Латвии, в следующий раз вам предложат посмотреть еще десять подобных.
Лукьянович, арестованный в связи с поджогом Музея оккупации, до своего ареста был очень активен в соцсети Facebook. На своей странице он публиковал фото, где он одет в рубашку с изображением конопли и демонстрирует татуировку с так называемой воровской звездой - символом, типичным для российских тюрем и бандитской культуры.
Этот же символ появляется на нескольких страницах, контентом которых Лукьянович делится на своей странице. На большинстве его репостов видео и фотографий изображены автомобили, в основном BMW. Также он делится текстами и отрывками из российского сериала "Бригада". Есть также отсылки к фильму "Брат 2" который некоторые исследователи называют наиболее заметным примером начала российского фашистского движения.
Агрессия, вооруженные банды, изоляция от интересов остального общества, ориентация только на своих. Это основные руководящие принципы российской поп-культуры.
Лукьянович потреблял российское кино, комедийные шоу и хотел показать свою принадлежность к бандитской культуре. Контент в его аккаунте в основном взят с российских страниц в Facebook и Instagram, которые публикуют шутки, вдохновляющие цитаты, а в промежутках - короткие видеоролики, где президент России Путин угрожает Западу и рассказывает о величии России.
В последние месяцы подобный контент все чаще появлялся в ленте Лукьяновича. Он также поделился несколькими видео с ныне покойным российским крайне правым политиком Жириновским. Там же появляются видеоролики, прославляющие российскую армию и унижающие Украину.
Арестованный нечасто делился контентом о Латвии: видео боксера Майриса Бриедиса; латвийский пограничный знак с надписью, что иммигрантам здесь рады, но нет работы, денег и будущего; фото, утверждающее, что Южный мост стоит в несколько раз дороже, чем впечатляющий виадук в Китае.
Среди источников, которые перепечатывает Лукьянович - Валентин Еремеев из партии Tautas varas spēks. Он часто распространяет теории заговора, а публикуемые им материалы появляются и на российском телевидении.
В середине января Лукьянович опубликовал видео из профиля Русского союза Латвии, который ныне переименован в Центристскую партию. Видео представляет собой документальный фильм "Призрак оккупации", снятый в 2021 году, в котором рассказывается о том, что Латвия присоединилась к Советскому Союзу добровольно, а время с момента восстановления независимости фактически является третьей оккупацией.
Режиссер фильма - Андрей Яковлев - редактор финансируемой Россией интернет-страницы Baltnews, бывший помощник Татьяны Жданок в Европарламенте и член РСЛ. Сейчас он один из 14 человек, дело о нарушении санкций против которых было передано в прокуратуру в сентябре прошлого года.
Еще один источник содержания о Латвии - IMHO Club.lv. Сайт с таким названием запрещен в Латвии, его создатели Юрий Алексеев, Дмитрий Сустретов и Петр Погородный обвиняются в действиях, направленных против суверенитета Латвии.
Однако с международным доменом .org эта же страница продолжает работать и доступ к ней в Латвии не блокируется. В Facebook и других сетях IMHO club также продолжает рассказывать о том, как в Латвии царит русофобия и разложение. Таким контентом делился и Лукьянович.
С момента своего основания в 2013 году объединение, зарегистрированное в квартире в Пурвциемсе, получало деньги только из двух источников - Rietumu banka и Фонда защиты прав соотечественников, созданного под эгидой Кремля. Из того же фонда в течение нескольких лет получала финансирование ассоциация, основанная Татьяной Жданок.
В 2013 и 2014 годах кремлевский фонд перечислил IMHO klub в общей сложности 140 тысяч евро. Пожертвование Rietumu banka было скромнее - менее семи тысяч евро. Кампания по очернению латвийского государства оплачивается Кремлем, но исследователи подчеркивают, что она эффективна, поскольку использует и направляет в необходимое ей русло реальное недовольство.
Кремлевскими рассказами о том, что Латвия - несостоявшаяся страна, очень легко убедить этих людей, потому что это реальность, в которой они, к сожалению, живут. Четверть населения Латвии находится на грани бедности.
Задержанные в связи с поджогом Музея оккупации являются гражданами Латвии. Они уже несколько раз конфликтовали с законом, в том числе в связи с преступлениями, связанными с наркотиками.
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