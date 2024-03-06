Глава Госполиции раскрыл новые детали о поджигателе Музея оккупации

В субботу, 2 марта, суд постановил арестовать мужчину, который бросил зажигательную смесь в кабинет руководителя Латвийского музея оккупации Солвиты Вибы. В воскресенье суд применил к двум другим фигурантам - мужчине и женщине - меру пресечения в виде ареста.

Мужчина, арестованный по подозрению в бросании горючей смеси в Музей, является гражданином Латвии, ранее попадавшим в поле зрения полиции в связи с наркотиками.

Рукс ранее подтвердил, что второй мужчина - житель Олайне, ранее судимый за преступления против собственности, а третий фигурант - жительница Олайне, которая ранее также попадала в поле зрения полиции.

Как сообщалось, мотивы совершения преступления пока выясняются, но одна из основных версий заключается в том, что преступление совершено "на почве ненависти к латвийскому государству, ее народу, свободе и музею как объекту".

Сейчас выясняется, было ли это преступление индивидуально мотивированным, или имело место "стороннее влияние" на исполнителей преступления, в том числе из России, поэтому полиция в расследовании сотрудничает со Службой государственной безопасности (VDD).

В ночь на 27 февраля в Музей оккупации Латвии была брошена зажигательная смесь, в результате чего серьезно пострадал кабинет директора музея.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если оно было совершено путем поджога или иным общеопасным способом. За такое преступление может быть применено лишение свободы на срок до десяти лет.

За последние недели произошло несколько инцидентов, связанных с латвийскими историческими объектами.

В феврале задержан гражданин Эстонии и России, который 29 января в Джукстской волости Тукумского края по поручению российских спецслужб осквернил памятный камень "Защитникам Курземской крепости - воинам Латвийского легиона" путем обливания красной краской.

Также в феврале было обнаружено, что в лиепайской Каросте был украден металлический крест с надписью "8 Kurelieši". Памятное место призвано напомнить об истории борьбы за свободу Латвии.

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