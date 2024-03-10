Известны имена напавших на Музей оккупации. Один из них в соцсетях прославлял Россию и пугал Путиным

15 января Лукьянович поделился постом, что русские здесь 33 года страдают от действий Латвии, что их терпение иссякло и они призывают Кремль наказать Латвию. В качестве воодушевления было показано мнение МИД РФ о решении Латвии национализировать Дом Москвы в Риге.

10 декабря Лукьянович репостнул видео из TikTok некой Светланы Аскеровой о том, что Латвия вывела Путина из терпения и что особым приказом Российской федерации Ригу приведут в чувство.

Кроме того, Лукьянович поделился помпезным видео, на котором демонстрируется военная техника и звучат угрозы всем врагам России, которые унижали россиян.

В свою очередь Мария Дзене в Facebook указала, что она родилась в Илуксте в Латгале. Она, в отличие от Лукьяновича, информацию политического характера не публикует. Посты в основном бытового характера, много личных фото. Одним из последних был репостную сюжет о том, что Латвия предупреждает о наркотиках низкого качества.

Это не первый, однако самый серьезный случай нападения на Музей оккупации. В апреле прошлого года из воздушной винтовки были расстреляны стекла фасада здания. Угрозы поступали неоднократно.

Здание музей круглосуточно охраняет частная охранная фирма PURON. Ее на два года в ходе конкурса выбрало предприятие Valsts nekustamie īpašumi. Оружия у охранников нет, но есть стеки, наручники и баллончики со слезоточивым газом. Есть в музее и система видеонаблюдения.