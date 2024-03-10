На этой неделе стало известно все больше деталей о нападении на Музей оккупации, которое осуществили Валентин Размерица, Мария Дзене и Виталий Лукьянович. Передаче Nekā personīga известно, что мужчина, бросивший в кабинет директора музея "коктейль Молотова", был в маске и перчатках. Его можно было вычислить по ДНК, так как ранее он уже попадал в поле зрения полиции.
Известны имена напавших на Музей оккупации. Один из них в соцсетях прославлял Россию и пугал Путиным
Были ли у трех задержанных за нападение на музей лиц подельники, выясняет полиция. Одна из главных версий - преступление было совершено на основании ненависти к Латвии. Как глава МВД, так и глава парламентской комиссии по национальной безопасности уверены, что произошедшее - часть реализуемой Россией гибридной войны.
Мужчине за участие в поджоге музея обещали заплатить. Полиции известна и роль двух других вовлеченных в совершении преступления. Один из них в соцсетях открыто поддерживает Россию в войне против Украины, прославляет режим Кремля и пугает Латвию местью Путина.
Это было целенаправленно организованное нападение, и ответственные за безопасность политики допускают, что за этим стоят российские спецслужбы.
По подозрению в нападении были задержаны трое граждан Латвии с криминальным прошлым. Один из них был судим за нелегальный оборот наркотиков.
Nekā personīga известны имена арестованных - это Валентин Размерица из Елгавы, а также Виталий Лукьянович и Мария Дзене из Плаканциемса Олайнского края. Лукьянович активен в соцсетях. Его последний пост в Facebook был сделан 28 февраля, за день до ареста. Он открыто поддерживает войну Путина в Украине и репостит послания России.
15 января Лукьянович поделился постом, что русские здесь 33 года страдают от действий Латвии, что их терпение иссякло и они призывают Кремль наказать Латвию. В качестве воодушевления было показано мнение МИД РФ о решении Латвии национализировать Дом Москвы в Риге.
10 декабря Лукьянович репостнул видео из TikTok некой Светланы Аскеровой о том, что Латвия вывела Путина из терпения и что особым приказом Российской федерации Ригу приведут в чувство.
Кроме того, Лукьянович поделился помпезным видео, на котором демонстрируется военная техника и звучат угрозы всем врагам России, которые унижали россиян.
В свою очередь Мария Дзене в Facebook указала, что она родилась в Илуксте в Латгале. Она, в отличие от Лукьяновича, информацию политического характера не публикует. Посты в основном бытового характера, много личных фото. Одним из последних был репостную сюжет о том, что Латвия предупреждает о наркотиках низкого качества.
Это не первый, однако самый серьезный случай нападения на Музей оккупации. В апреле прошлого года из воздушной винтовки были расстреляны стекла фасада здания. Угрозы поступали неоднократно.
Здание музей круглосуточно охраняет частная охранная фирма PURON. Ее на два года в ходе конкурса выбрало предприятие Valsts nekustamie īpašumi. Оружия у охранников нет, но есть стеки, наручники и баллончики со слезоточивым газом. Есть в музее и система видеонаблюдения.
Встреченные Nekā personīga охранники музея - двое пенсионеров, один из них дежурил и ночью, когда произошло нападение.
В Valsts nekustamie īpašumi передаче ответили что убедились в том, что охранники в момент инцидента не спали, однако после получения пояснений от компании PURON оценят, требовать ли с охранного предприятия возмещения возникшего в результате пожара ущерба.
Директор музея считает, что необходимо увеличить патрулирование муниципальной полиции вблизи здания, однако нужно думать и о других способах, как защитить сотрудников музея.
После нападения на Музей оккупации президент Эдгар Ринкевич заявил, что это можно расценивать как нападение на Латвийское государство. Он надеется, что судебная система отреагирует адекватно и действительно последует суровое наказание, чтобы показать, что такие провокации недопустимы.
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