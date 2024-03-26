Выбор Мишлен и шедевры кулинарии на Рижской неделе ресторанов

Один из предвестников весны в кулинарном мире, Рижская неделя ресторанов вернулась в столицу, и с 8 по 21 апреля все желающие и гурманы получат возможность насладиться особыми шедеврами кулинарного мира.

В этом сезоне в мероприятии примут участие более 50 ресторанов, в том числе несколько рижских ресторанов, включенных в престижный гид Мишлен в конце прошлого года - LeDome, Chef's Corner, Ferma, 3 Pavāru restorāns, Tam labam būs augt, Entresol, Whitehouse и JOHN.

Как обычно, основное внимание Недели ресторанов уделено специально подготовленному к этому мероприятию меню, в котором преобладают сезонные и свежие местные продукты.

Каждый посетитель будет иметь возможность насладиться обедом из трех блюд ценовой категории 30, 35 и 40 евро.

Некоторые рестораны также преподнесут своим посетителям вкусный комплимент от шеф-повара, а также предоставят возможность подобрать напитки к меню.

"В течение двух недель у ресторанов будет возможность проявить свою креативность и понимание нюансов сочетаемости вкусов, а у посетителей будет возможность оценить мастерство кулинарного искусства. Эта ресторанная неделя особенная, поскольку впервые можно сказать, что в ней примут участие рестораны гида Мишлен, что является беспрецедентным событием в истории Рижской недели ресторанов. Это возможность для каждого посетителя почувствовать, насколько разнообразна наша кулинарная культура, и в то же время поддержать рестораны еще до начала активного сезона", - говорит директор "Рижского агентства инвестиций и туризма" Фредис Быков.

Подробнее об участниках Рижской недели ресторанов и их предложениях можно узнать, посетив сайт liveriga.com.

Посетителям предлагается своевременно ознакомиться с перечнем и предложениями ресторанов, а также забронировать столик.

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