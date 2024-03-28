Метод фольги: самый быстрый способ покрасить яйца

В доме в одном из ящиков для кухонных принадлежностей обязательно найдется блестящий помощник, или фольга.

Оказывается, она отлично подходит не только для покрытия жаркого, чтобы оно не подгорело, но и для окраски яиц.

Использование фольги - отличный метод, который значительно ускорит заворачивание яиц без необходимости использования колготок, марли и ниток.

Сам процесс окрашивания остается прежним - приготовьте понравившийся вам отвар (луковая шелуха, краснокочанная капуста, чай из цветков гибискуса или то, что вам нравится), подготовьте зелень, различные крупы, которыми вы любите украшать яйца, а также кусочки фольги.

Фото: No personīgā arhīva

Фольгу нужно разрезать на квадраты, чтобы можно было обернуть ею яйцо. Дальше все как обычно: положите яйцо на фольгу, вокруг и сверху выложите украшения по вашему выбору и плотно заверните в глянцевую бумагу. Готовьте как и всегда.

Фото: No personīgā arhīva

Гораздо меньше хлопот, чем с марлей и нитками - просто оберните, и все останется на месте.

Не стоит беспокоиться, что отвар "не дойдет" до яиц через фольгу - мы сами проверили этот метод и убедились, что он отлично работает.

Удачи!

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