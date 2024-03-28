4 совета фармацевта, как безопасно для здоровья провести пасхальные праздники

Что делать при расстройстве желудка?

Если случилось переесть или съесть слишком много яиц и мучает чувство тяжести в желудке, следует пить как можно больше жидкости, также помочь может чай из настоя мяты, ромашки, тмина или фенхеля. Если только чай не помогает, следует пойти в аптеку, где фармацевт поможет подобрать наиболее подходящий препарат, который позволит облегчить неприятные симптомы и улучшит самочувствие. Улучшить работу пищеварительной системы помогут препараты пищеварительных ферментов с панкреатином, способствующие расщеплению жиров, белков и углеводов, а также адсорбенты, выводящие из желудочно-кишечного тракта различные токсичные вещества. При легкой диарее можно использовать гель кремниевой кислоты - он обладает прекрасной способностью связывать патогены и их токсины, тем самым выводя их из организма. Если все же временное расстройство желудка не проходит и имеется подозрение на острое кишечное инфекционное заболевание, обязательно следует как можно скорее обратиться к врачу.

Активные, но безопасные пасхальные развлечения

Отмечая праздники, следует не только подумать о безопасной еде, но и соблюдать осторожность во время различных развлечений. Длинные пасхальные каникулы - прекрасное время, чтобы каждый день проводить время на свежем воздухе, чтобы наслаждаться весной и компенсировать полученные за праздничным столом калории. Легкая физическая активность помогает организму быстрее восстановиться после праздничного застолья, так как движение стимулирует пищеварение, кровообращение и сжигает калории.

Поскольку пасхальные качели и охота за яйцами являются неотъемлемой праздничной традицией, не помешает принять меры предосторожности, чтобы снизить риск получения травм, таких как ушибы и ссадины. Если на Пасху с детьми запланированы такие развлечения, как охота за яйцами, то игровую площадку следует проверить заранее, чтобы снизить вероятность споткнуться как для детей, так и для взрослых. Кроме того, нельзя забывать проверять крепость качелей, следует помнить, что с качелей надо слезать, а не спрыгивать, а также необходимо держать дистанцию, если на них кто-то качается. В свою очередь, если есть желание разжечь костер или гриль, это следует делать только в тех местах, где разрешено, и не забывать соблюдать меры предосторожности во избежание риска получения ожогов.

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