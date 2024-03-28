4 совета фармацевта, как безопасно для здоровья провести пасхальные праздники

Уже в эти выходные мы будем праздновать Пасху - наслаждаясь весной, крася яйца и катая их, открывая сезон гриля и пикников или иначе активно проводя время на природе. Как избежать проблем с желудком и безопасно отдохнуть во время предстоящих праздников, напоминает сертифицированный фармацевт Алина Флейшмане.
"С приходом весны ежегодно увеличивается заболеваемость кишечными инфекциями, такими как сальмонеллез и пищевые отравления. Причины довольно просты и легко устранимы - с потеплением мы намного чаще готовим и наслаждаемся едой на открытом воздухе, что может нести свои риски: приготовление блюд в неподходящих условиях, неправильное хранение продуктов, недостаточное соблюдение личной гигиены, а также влияние теплой погоды на скорость размножения бактерий в продуктах питания. Чтобы праздник не принес проблемы с пищеварением, рекомендуется соблюдать меры предосторожности, а также умеренность в потреблении продуктов питания", - призывает к безопасному началу весеннего сезона сертифицированный фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
Пасхальные яйца - в меру
Пасху невозможно представить без ярко раскрашенных яиц, которыми обычно лакомятся утром праздничного дня, а зачастую и в течение всего дня. Хотя поверья латышского народа гласят, что яиц на Пасху следует есть довольно много, фармацевт подчеркивает, что здесь важно соблюдать умеренность. Яйца являются хорошим источником белка и витаминов, но в то же время они очень сытные и могут вызывать чувство тяжести в желудке, а также расстройство пищеварения. Особенно важно соблюдать умеренность людям с проблемами желудочно-кишечного тракта. Точно так же умеренность распространяется и на шоколадные яйца, кроликов и другие сладкие лакомства, которые дети часто получают в качестве подарка на Пасху.
В пищу следует употреблять только свежие, нетреснутые яйца, а для исключения риска заболевания сальмонеллезом их следует варить около 5-7 минут. Необработанные термически продукты питания животного происхождения могут быть источником бактерий сальмонеллы, а если яйца недостаточно проваренные или прожаренные, очень легко заразиться сальмонеллезом - острым кишечным инфекционным заболеванием, поражающим преимущественно желудок и кишечный тракт. Симптомы сальмонеллеза появляются через 6-72 часа после заражения и включают лихорадку, тошноту, рвоту, спазмы и боли в животе, диарею и головную боль.
Будьте особенно осторожны, принимая пищу на свежем воздухе
С наступлением теплой погоды особенно пристальное внимание следует уделить безопасному приготовлению и употреблению пищи вне дома. Отправляясь на природу, брать с собой следует соответствующие продукты питания, которые не могут быстро испортиться и для которых не нужно поддерживать определенный температурный режим. Чем выше температура воздуха, тем быстрее размножаются бактерии в продуктах питания, поэтому такие продукты, как готовые салаты, мясо, яйца и молочные продукты, ни в коем случае нельзя длительно хранить вне холодильника. Фрукты и овощи следует тщательно вымыть и по возможности очистить от кожуры. Нельзя использовать продукты с признаками порчи и истекшим сроком годности.
Для обработки сырых продуктов следует использовать отдельный нож и разделочную доску, а руки, рабочие поверхности и инструменты - тщательно мыть до и после приготовления. С собой следует брать качественную питьевую воду, ведь воду из водоемов пить нельзя - в ней могут присутствовать различные возбудители болезней. Также важна личная гигиена - регулярное и тщательное мытье рук может защитить от различных инфекций. Если проточная вода и мыло недоступны, следует использовать влажные салфетки или средства дезинфекции для рук.
Что делать при расстройстве желудка?
Если случилось переесть или съесть слишком много яиц и мучает чувство тяжести в желудке, следует пить как можно больше жидкости, также помочь может чай из настоя мяты, ромашки, тмина или фенхеля. Если только чай не помогает, следует пойти в аптеку, где фармацевт поможет подобрать наиболее подходящий препарат, который позволит облегчить неприятные симптомы и улучшит самочувствие. Улучшить работу пищеварительной системы помогут препараты пищеварительных ферментов с панкреатином, способствующие расщеплению жиров, белков и углеводов, а также адсорбенты, выводящие из желудочно-кишечного тракта различные токсичные вещества. При легкой диарее можно использовать гель кремниевой кислоты - он обладает прекрасной способностью связывать патогены и их токсины, тем самым выводя их из организма. Если все же временное расстройство желудка не проходит и имеется подозрение на острое кишечное инфекционное заболевание, обязательно следует как можно скорее обратиться к врачу.
Активные, но безопасные пасхальные развлечения
Отмечая праздники, следует не только подумать о безопасной еде, но и соблюдать осторожность во время различных развлечений. Длинные пасхальные каникулы - прекрасное время, чтобы каждый день проводить время на свежем воздухе, чтобы наслаждаться весной и компенсировать полученные за праздничным столом калории. Легкая физическая активность помогает организму быстрее восстановиться после праздничного застолья, так как движение стимулирует пищеварение, кровообращение и сжигает калории.
Поскольку пасхальные качели и охота за яйцами являются неотъемлемой праздничной традицией, не помешает принять меры предосторожности, чтобы снизить риск получения травм, таких как ушибы и ссадины. Если на Пасху с детьми запланированы такие развлечения, как охота за яйцами, то игровую площадку следует проверить заранее, чтобы снизить вероятность споткнуться как для детей, так и для взрослых. Кроме того, нельзя забывать проверять крепость качелей, следует помнить, что с качелей надо слезать, а не спрыгивать, а также необходимо держать дистанцию, если на них кто-то качается. В свою очередь, если есть желание разжечь костер или гриль, это следует делать только в тех местах, где разрешено, и не забывать соблюдать меры предосторожности во избежание риска получения ожогов.
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