Яйца третьей категории исчезают из магазинов Латвии. Что это значит для покупателей?

"Недавние исследования показали, что даже яйца, снесенные в клетках, имеют достаточно высокие показатели качества, поскольку их кормят стандартным кормом. Конечно, условия содержания играют определенную роль, уровень стресса в организме меняется, и эти гормоны также влияют на качество яйца, но это не так сильно влияет на качество яйца, как эмоциональное состояние", - рассказала научный сотрудник отделения пищевых технологий Латвийского университета естественных наук и технологий Аснате Кирсе-Озолина.

"В яйцах, снесенных в курятнике, было больше холестерина. И в яйцах от кур на свободном выгуле также было больше холестерина, чем в яйцах, снесенных в клетках. Но одно яйцо будет иметь относительно минимальный эффект. Еще одним важным параметром являются различные витамины. Например, витамина D было больше в яйцах от кур на свободном выгуле, но это потому, что они имели доступ к большему количеству солнечного света. Содержание минералов варьировалось больше, чем другие параметры. Например, йода было намного выше в яйцах от кур на свободном выгуле. Но я бы сказала, что в основном все зависит от корма", - добавила ученая.