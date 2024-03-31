Яйца третьей категории исчезают из магазинов Латвии. Что это значит для покупателей?

Наблюдения в розничных магазинах Латвии показывают, что в последнее время все более доступными становятся яйца номер два или те, которые были снесены в курятнике. Они немного дороже, чем яйца от кур, содержащихся в клетках. Почему существует такая разница и можно ли ожидать, что яйца номер 3 вообще исчезнут с прилавков? Разбирался портал lsm.lv.
- Цифрой 0 обозначают био-яйца, которые дополнительно имеют сертификат, выданный государственным учреждением.
- Цифра 1 означает, что курица живет в курятнике, но имеет возможность гулять на свежем воздухе.
- Цифра 2 говорит о том, что куры живут в курятнике, имеют возможность свободно по нему передвигаться, но во двор не выходят.
- Цифрой 3 маркируют яйца, которые снесли несушки, живущие в клетках.
Отказ от клеток - большой шаг в обеспечении благополучия птиц
В 2016 году общество Dzīvnieku brīvība опубликовало видеозаписи, тайно снятые на птицефермах, что вызвало широкий резонанс в обществе. Были показаны условия содержания кур-несушек. В то же время стартовала кампания Atbrīvo.lv и была распространена петиция против содержания кур в клетках.
Глава ассоциации Катрина Кригере говорит, что истинная картина гораздо ужаснее, чем можно себе представить:
"В этих клетках очень много усталых, раненых, больных, лишенных перьев птиц. Птиц, зараженных паразитами, клещами. В этих клетках трупы, которые уже гниют, пока другие куры в той же клетке откладывают яйца. Они даже крылья толком не расправили. Одна курица имеет площадь одной страницы А4, или другими словами на квадратный метр приходится 13 с половиной куриц. Понятно, что ничего, кроме кошмара, там быть не может", - рассказала она.
По ее словам, если отказаться от яиц 3-й категории или клеточной системе в производстве, то благополучие этих птиц быстро улучшится.
"Это один маленький шаг, разница в цене невелика, но разница в благополучии животных огромна.
Мы знаем, что это очень хорошо проверенная модель перемен, которая сработала во многих странах. Эти изменения происходят непосредственно через политику корпоративной и социальной ответственности компании", - сказал Кригере.
Магазины постепенно отказываются от яиц 3-й категории
На прилавках магазинов все чаще появляются яйца от кур, снесенных непосредственно в курятнике (цифра 2).
По словам представителя Maxima Latvija, магазин начал долгосрочную кампанию по снижению цен на яйца, снесенные в курятнике, что способствовало трехкратному увеличению спроса на них:
"Наше обязательство также состоит в том, чтобы к 2025 году отказаться от яиц 3-й категории. Мы уже постепенно начали это делать, и в настоящее время большая часть яиц, или 60%, - это яйца от кур, снесенные вне клеток", - сказала представитель магазина.
При этом в Maxima Latvija признали, что на данный момент происходит своего рода переходный этап с участием нескольких сторон: "Это плотная работа с нашими партнерами, потому что объем, который нужен нашим магазинам, достаточно широкий и большой. Поэтому нужно больше времени".
В Rimi Latvija также сообщили, что компания приняла решение постепенно отказаться от продажи яиц от кур в клетках.
Продажи яиц от кур на свободном выгуле в последнее время растут, но наблюдения показывают, что большинство покупателей по-прежнему выбирают яйца 3-й категории:
"Поворотным моментом стал 2017 год, когда мы взяли на себя обязательства и подписали этот меморандум с активистами защиты животных и мы определенно движемся к этой цели. Во время Пасхи мы предложим покупателям подумать дважды, и возможно, праздничное время- это момент, когда мы можем задуматься и посмотреть, какие яйца мы ставим на праздничный стол", - сказала представитель Rimi Latvija.
В Европе в клетках содержится 40% кур, в Латвии - 69%
В Латвии около 69% кур-несушек содержатся в клетках. В этом отношении мы обогнали наших соседей в Литве и Эстонии, где около 80% кур содержится в клетках, но на фоне Европы Латвии еще есть куда расти, так как в Европе в среднем клетках держат только 40% кур.
Крупнейшая латвийская компания по производству яиц Balticovo, обеспечивающая около 80% всех имеющихся в магазине яиц, подчеркивает, что в планах компании к 2027 году полностью перейти на производство яиц, снесенных вне клеток.
В настоящее время чуть более 30% всех куриц компании содержится вне клеток на птицефабриках компании.
"Впереди еще долгий путь. Мы вложили более 40 миллионов евро. Нам предстоит реконструировать, построить новую фабрику. В отрасли, наверное, очень скоро яйца 3-й категории заменят на яйца, которые были снесены в курятнике.
Я думаю, что это необратимо, и хорошо, что так. Мы одни из пионеров, которые идут в этом направлении, и, как говорится, задаем тон и другим производителям яиц", - рассказал представитель Balticovo.
Аналогичная ситуация сложилась и на втором по величине предприятии по производству яиц в Латвии - Alūksnes putnu fermā. Эта компания также постепенно переходит к принципу содержания кур вне клеток.
Исследование: корм оказывает больший эффект
Производители яиц заявляют, что оставшиеся клетки для кур были улучшены. В 2012 году содержание кур в таких клетках стало обязательным на всей территории Евросоюза.
Однако Dzīvnieku brīvība указывает, что "улучшение" клеток было весьма минимальным:
"Если раньше были клетки, где на квадратный метр приходилось, по-моему, 16 с половиной кур, то в этих улучшенных клетках теперь всего 13 с половиной куриц на квадратный метр. Также был введен некий шест, на котором курица может лежать, как на насесте, но в восприятии курицы это не насест, потому что он находится прямо на уровне сетки клетки.
Предыдущие клетки были хуже, но, к сожалению, эти улучшенные клетки по-прежнему очень плохи", - указывают представители Dzīvnieku brīvība.
Благополучие играет важную роль в жизни курицы, но как эти условия влияют на качество яиц?
Было проведено исследование, в ходе которого были выяснены основные различия между яйцами кур на свободном выгуле и клетках. Оно показывает, что условия содержания не так сильно влияют на яйца, как качество корма:.
"Недавние исследования показали, что даже яйца, снесенные в клетках, имеют достаточно высокие показатели качества, поскольку их кормят стандартным кормом. Конечно, условия содержания играют определенную роль, уровень стресса в организме меняется, и эти гормоны также влияют на качество яйца, но это не так сильно влияет на качество яйца, как эмоциональное состояние", - рассказала научный сотрудник отделения пищевых технологий Латвийского университета естественных наук и технологий Аснате Кирсе-Озолина.
Результаты исследования показывают, что яйца от кур на свободном выгуле содержат больше холестерина, витамина D и йода, но чтобы почувствовать разницу, нужно съесть очень большое количество яиц.
"В яйцах, снесенных в курятнике, было больше холестерина. И в яйцах от кур на свободном выгуле также было больше холестерина, чем в яйцах, снесенных в клетках. Но одно яйцо будет иметь относительно минимальный эффект. Еще одним важным параметром являются различные витамины. Например, витамина D было больше в яйцах от кур на свободном выгуле, но это потому, что они имели доступ к большему количеству солнечного света. Содержание минералов варьировалось больше, чем другие параметры. Например, йода было намного выше в яйцах от кур на свободном выгуле. Но я бы сказала, что в основном все зависит от корма", - добавила ученая.
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