С 1 апреля запрещено принимать участие в дорожном движении на незарегистрированных электросамокатах

С 1 января этого года вступили в силу поправки к закону о дорожном движении, согласно которым стала обязательной регистрация электросамокатов и велорикш, при этом к их конструкции должна быть приклеена государственная регистрационная наклейка. Ранее участвовавшие в дорожном движении транспортные средства должны были быть зарегистрированы до 31 марта 2024 года, а с сегодняшнего дня на незарегистрированных транспортных средствах запрещено участвовать в дорожном движении.

Поправки также распространяются на самодельные или переоборудованные электросамокаты. Кроме того, зарегистрированные ранее электросамокаты необходимо зарегистрировать в соответствии с новым порядком и получить новую регистрационную наклейку.

Регистрацию электросамоката осуществляет Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD). Электросамокат также можно зарегистрировать на платформе электронных услуг CSDD e-CSDD или в центрах обслуживания клиентов CSDD.

Кроме того, поправки предусматривают, что водители электросамокатов в возрасте до 17 лет обязательно должны пользоваться защитным шлемом, и в условиях плохой видимости или интенсивного движения желательно использовать светоотражающие элементы, например, светоотражающий жилет.

Чтобы минимизировать возможные риски, водители электросамокатов должны ездить со скоростью, которая не угрожает безопасности дорожного движения и не превышает максимальной разрешенной скорости, - 25 километров в час (км/ч).

С начала этого года по 20 марта CSDD выдало 2439 наклеек для регистрации электросамокатов, однако по мере приближения к концу марта число регистраций электросамокатов с каждым днем росло.

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