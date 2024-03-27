В Риге введут ограничения на скорость и парковку для электросамокатов общего пользования

Первые ограничения скорости и парковки для электросамокатов в Риге планируется ввести с мая.

Таким образом у компаний, сдающих в аренду электросамокаты, будет достаточно времени, чтобы подготовиться к введению ограничений, а самоуправление успеет обозначить зоны, где парковка будет разрешена.

Первая зона с мая будет находиться в Старом городе. В ней установлено ограничение скорости в 20 километров в час. Кроме того, средства микромобильности впредь нельзя будет оставлять где попало, а только парковать в специально обозначенных местах.

С июня зона будет расширена до улицы Элизабетес, а со временем, если потребуется, и дальше.

Согласно новым правилам, муниципалитет будет публиковать информацию о зонах ограничения скорости и запрета на парковку транспортных средств общего пользования в разделе "Сообщение и мобильность" на портале данных самоуправления Geo Rīga.

Услуги совместного пользования будет разрешено оказывать только на тех транспортных средствах, которые оборудованы системой, регулирующей скорость и парковку в соответствии с указанными на карте зонами ограничения скорости и зонами запрета на парковку.

Поставщик услуг совместного использования транспортных средств должен будет обеспечить перемещение транспортных средств, припаркованных в зоне, к парковка запрещена, не позднее чем в течение трех часов после вступления в силу административного акта.

Перед принятием решения Латвийская ассоциация мобильности призвала депутатов не принимать правила, указав на ряд недостатков.

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