Большинство рижан хотели бы запретить прокатные электросамокаты

В ходе опроса выяснялось отношение рижан к прокату электросамокатов. 57% респондентов ответили, что проголосовали бы за запрет проката, если бы представилась такая возможность. 29% проголосовали бы против запрета, а 14% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Запрет на прокат электросамокатов чаще поддерживают женщины, респонденты в возрасте 45 лет и старше, респонденты со средним образованием, респонденты без гражданства Латвии, респонденты, занятые в государственном секторе, респонденты с низким или средним доходом, а также респонденты, проживающие в Курземском предместье.

С другой стороны, мужчины, респонденты в возрасте 18-34 лет, респонденты с основным или высшим образованием, с высоким доходом, а также респонденты, проживающие в Центральном районе, Земгальском предместье и Северном районе, чаще выступали против запрета.

Опрос проводился летом 2023 года среди 813 жителей Риги.

Как сообщалось, на прошлой неделе Рижская дума поддержала ограничения скорости и парковки для электросамокатов общего пользования.

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