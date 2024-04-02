Проверка спецрейсов Кариньша: Госконтроль сообщит результаты на следующей неделе

Как сообщалось, специальные рейсы, которые совершали делегации во главе с Кариньшем во время его пребывания на посту премьер-министра, вызвали критику со стороны общественности. По данным Государственной канцелярии, с 2021 года по сентябрь 2023 года государственный бюджет потратил на эти цели 613 830 евро, а вместе с долей ЕС в расходах эта сумма составляет 1,36 миллиона евро.