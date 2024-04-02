Проверка спецрейсов Кариньша: Госконтроль сообщит результаты на следующей неделе

В среду, 10 апреля, в 10 часов Госконтроль сообщит о результатах проверки использования специальных рейсов во время командировок премьер-министра за трехлетний период - с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года, сообщили агентству LETA в Госконтроле.
В брифинге примут участие госконтролер Эдгар Корчагин, член совета Госконтроля Инга Вилка и генеральный прокурор Юрис Стуканс.
Как сообщалось, специальные рейсы, которые совершали делегации во главе с Кариньшем во время его пребывания на посту премьер-министра, вызвали критику со стороны общественности. По данным Государственной канцелярии, с 2021 года по сентябрь 2023 года государственный бюджет потратил на эти цели 613 830 евро, а вместе с долей ЕС в расходах эта сумма составляет 1,36 миллиона евро.
Генеральная прокуратура в конце марта возбудила и передала в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией для расследования уголовное дело о предполагаемой растрате в связи с использованием спецрейсов бывшим премьер-министром Кришьянисом Кариньшем. На прошлой неделе Кариньш объявил о своей отставке с поста министра иностранных дел.
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