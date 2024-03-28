Кришьянис Кариньш подал в отставку с поста министра иностранных дел

Кариньш покинет пост министра иностранных дел 10 апреля. Он пояснил, что эта дата выбрана потому, что следующая очередная сессия Сейма ожидается 11 апреля, когда парламент сможет избрать нового министра иностранных дел.

Уже сообщалось, что 28 марта состоялась встреча премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") с министром иностранных дел Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство") для обсуждения ситуации в связи с использованием спецрейсов во время его пребывания на посту премьер-министра.

В политических кулуарах допускалась весьма высокая вероятность того, что из-за скандала Кариньш может лишиться поста министра иностранных дел. Об этом свидетельствовла имеющаяся в распоряжении агентства LETA неофициальная информация.

Ранее Генеральная прокуратура передала в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией для расследования уголовное дело о предполагаемом разбазаривании государственных средств в связи с использованием спецрейсов для командировок Кариньша, когда он занимал пост премьер-министра.

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