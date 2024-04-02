Ринкевич прокомментировал отставку Кариньша

По его словам, это должен быть человек, обладающий некоторым пониманием внешней политики и политических процессов. Ринкевич подчеркнул, что еще не обсуждал с премьер-министром, как будет организован процесс, однако он выразил понимание того, что есть желание не затягивать с утверждением кандидата на новую должность министра иностранных дел в Сейме и сделать это как можно быстрее.

На вопрос о том, обсуждались ли между партнерами по коалиции возможные кандидаты на пост министра иностранных дел, спикер Сейма ответила, что этого не было сделано, поскольку были пасхальные каникулы. Миериня сказала, что, когда работа возобновится после праздников, этот вопрос будет обсуждаться на заседании координационного совета, которое запланировано на 8 апреля.

"Важно, чтобы "Новое Единство" выдвинуло очередного кандидата на пост министра иностранных дел, чтобы его можно было утвердить на следующей сессии Сейма", - добавила Миериня.

Как сообщалось, Кариньш объявил в четверг, 28 марта, после встречи с премьер-министром Силиней, что принял решение уйти в отставку с поста министра иностранных дел. Кариньш покидает пост министра иностранных дел 10 апреля. Он пояснил, что выбрал именно эту дату, потому что следующая очередная сессия Сейма ожидается 11 апреля, когда парламент сможет избрать нового министра иностранных дел.

Уже несколько месяцев СМИ освещают скандал с использованием частных авиарейсов делегациями, возглавляемыми Кариньшем, в период его премьерства.

С 2021 года по сентябрь 2023 года из государственного бюджета на спецрейсы Кариньша и его сотрудников было потрачено 613 830 евро, а вместе с частью расходов, покрытых Европейским союзом - 1,36 миллиона евро.

Генпрокуратура сообщила, что возбудила уголовное дело по факту возможной растраты денежных средств в связи с использованием чартерных рейсов для этих командировок.

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