Как жители Латвии планируют потратить компенсации по ипотечным кредитам?

Чаще всего использовать компенсацию для выплаты кредита за жилье планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет, проживающие в Риге или рядом со столицей, а также респонденты с ежемесячным доходом выше 1500 евро. В свою очередь для бытовых трат эти средства больше планируют использовать жители старше 40 лет.

19% используют полученную компенсацию, чтобы пополнить свои накопления или подушку безопасности. Стоит отметить, что так больше планируют делать женщины (26%, мужчины - 13%). В свою очередь 17% планируют направить деньги на ремонт квартиры, и такой ответ мужчины давали в два раза чаще женщин (23% против 11%). В то же время 8% опрошенных не знают, получат ли эту компенсацию.

5% получателей компенсации за проценты по ипотечным кредитам планируют потратить средства поддержки на развлечения, в свою очередь 4% планируют сделать взносы в третий пенсионный уровень.

Еще 4% вложат полученные деньги в акции, облигации, накопительное страхование жизни или другие финансовые инструменты, и этот ответ самый популярный среди респондентов в возрасте от 50 до 59 лет.

"Чтобы получить компенсацию, большинству кредитополучателей ничего делать не нужно - размер компенсации будет подсчитан и выплачен автоматически. О размере компенсации жители получат информацию до 10 апреля, а первая выплата будет осуществлена до 30 апреля. Чтобы выплата проходила без задержек, жителям необходимо убедиться в актуальности данных своей контактной информации в интернет-банке и в случае необходимости обновить их", - указывает руководитель дирекции по обслуживанию частных лиц банка Citadele Янис Мурниекс.

Опрос был проведен банком Citadele совместно с агентством Norstat в марте 2024 года - в режиме онлайн были опрошены 1003 жителя Латвии в возрасте от 18 до 74 года.

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