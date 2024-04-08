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Ринкевич и его насыщенный "День теней", а Лобода и Смольянинов на гастролях

rus.tvnet.lv
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Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Как всегда, они были насыщенными!

Светлана Лобода на гастролях

Александр Гудков в необычном костюме

Ника Белоцерковская и Оля Полякова встретились

Элина Глузунова на отдыхе

Артур Смольянинов выступал

Совместный фотосет Аминаты и Sudden Lights

Татьяна Мингалимова танцевала на улице

Максим Галкин дал очередной концерт

Донс гулял по Барселоне

София Стужук пила ну очень большой кофе

Интарс Бусулис после концерта

Эдгар Ринкевич и "День теней"

Элина Пакалне (Зуте) наносила макияж

Лева Би-2 работал над музыкой

Евгений Чичваркин путешествует

Александр Молочников борется с пропагандой

Рената Литвинова в красном

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