Ринкевич и его насыщенный "День теней", а Лобода и Смольянинов на гастролях

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Как всегда, они были насыщенными!
Светлана Лобода на гастролях
Александр Гудков в необычном костюме
Ника Белоцерковская и Оля Полякова встретились
Элина Глузунова на отдыхе
Артур Смольянинов выступал
Совместный фотосет Аминаты и Sudden Lights
Татьяна Мингалимова танцевала на улице
Максим Галкин дал очередной концерт
Донс гулял по Барселоне
София Стужук пила ну очень большой кофе
Интарс Бусулис после концерта
Эдгар Ринкевич и "День теней"
Элина Пакалне (Зуте) наносила макияж
Лева Би-2 работал над музыкой
Евгений Чичваркин путешествует
Александр Молочников борется с пропагандой
Рената Литвинова в красном
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!