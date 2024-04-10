Экс-депутату Сейма Знотиньшу просят предъявить обвинение в разжигании ненависти в соцсетях

Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту причинения данным лицом телесных повреждений соседям.

Напомним, бывший депутат Сейма и теперь также бывший член партии "Консервативные" Рейнис Знотиньш в конфликте с соседями был агрессивен и грубо ругался, а также хвастался своей прежней должностью, свидетельствует видео, появившееся в социальных сетях после того, как Знотиньш публично обвинил соседей в выборе неправильного языка общения.

В упомянутом видео, где отдельные фрагменты могут быть вырезаны, видно и слышно, что Знотиньш заставляет соседа слушать его, потому что он долгое время руководил этой страной. Бывший депутат также упрекает соседа за недостаточный вклад, чтобы помочь народу Латвии.

В соцсетях Знотиньш написал, что 30 июля он настаивал на том, что в Латвии нужно говорить на латышском, но соседи русского происхождения начали его душить в подъезде.

Чуть позже он написал в Twitter, что хочет извиниться перед теми, кого задело его поведение, "включая тех, кто упоминается как не имеющий отношения к конфликту".

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