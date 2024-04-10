Экс-депутату Сейма Знотиньшу просят предъявить обвинение в разжигании ненависти в соцсетях

Государственная полиция предложила прокуратуре предъявить обвинение бывшему депутату Сейма и бывшему члену партии "Консервативные" Рейнису Знотиньшу за разжигание ненависти в соцсети Twitter.
Не называя лицо по человека, полиция сообщила, что в июле прошлого года, после конфликта с соседями, мужчина разместил в своем профиле в Twitter клеветнический и неправдивый пост, в котором говорилось, что соседи начали душить его после того, как он настаивал на том, что в Латвии нужно говорить на латышском.
При этом на записи выражено возмущение тем, что прибывшие на место сотрудники полиции заявили, что мужчина сам спровоцировал ситуацию.
Пост быстро набрал популярность и заставил многих людей выразить свою враждебность к другой группе людей по признаку их национального, этнического, расового или религиозного происхождения.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело за разжигание национальной, этнической и расовой ненависти, если оно было совершено с использованием автоматизированной системы обработки данных.
За такое преступление Уголовный закон предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, либо временное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо штраф.
Ранее уже сообщалось, что полиция оштрафовала Рейниса Знотиньша на 100 евро за конфликт с соседями на лестничной клетке.
Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту причинения данным лицом телесных повреждений соседям.
Напомним, бывший депутат Сейма и теперь также бывший член партии "Консервативные" Рейнис Знотиньш в конфликте с соседями был агрессивен и грубо ругался, а также хвастался своей прежней должностью, свидетельствует видео, появившееся в социальных сетях после того, как Знотиньш публично обвинил соседей в выборе неправильного языка общения.
В упомянутом видео, где отдельные фрагменты могут быть вырезаны, видно и слышно, что Знотиньш заставляет соседа слушать его, потому что он долгое время руководил этой страной. Бывший депутат также упрекает соседа за недостаточный вклад, чтобы помочь народу Латвии.
В соцсетях Знотиньш написал, что 30 июля он настаивал на том, что в Латвии нужно говорить на латышском, но соседи русского происхождения начали его душить в подъезде.
Чуть позже он написал в Twitter, что хочет извиниться перед теми, кого задело его поведение, "включая тех, кто упоминается как не имеющий отношения к конфликту".
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