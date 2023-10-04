За конфликт с соседями экс-депутат оштрафован на 100 евро

В Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что 31 августа полиция приняла решение по делу об административном правонарушении, возбужденному по факту конфликта между соседями 30 июля на лестничной площадке многоквартирного дома в Риге, в ходе которого были нарушены общепринятые нормы поведения и общественный порядок.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту причинения данным лицом телесных повреждений соседям.

Ведомственная проверка по факту возможного разжигания межнациональной розни, начатая на основании поступившего заявления, завершена - возбуждено уголовное дело по факту совершения действия, направленного на возбуждение национальной ненависти или вражды.

Напомним, бывший депутат Сейма, член партии "Консервативные" Рейнис Знотиньш в конфликте с соседями был агрессивен и грубо ругался, а также хвастался своей бывшей должностью, свидетельствует видео, появившееся в социальных сетях после того, как Знотиньш публично обвинил соседей в выборе неправильного языка общения.

В упомянутом видео, где отдельные фрагменты могут быть вырезаны, видно и слышно, что Знотиньш заставляет соседа слушать его, потому что он долгое время руководил этой страной. Бывший депутат также упрекает соседа в том, что тот недостаточно помогает латвийскому народу.

Ранее Знотиньш написал в соцсетях, что 30 июля он настаивал на том, что в Латвии нужно говорить на латышском, но соседи русского происхождения начали его душить в подъезде.

Чуть позже он написал в Twitter, что хочет извиниться перед теми, кого задело его поведение, "включая тех, кто упоминается как не имеющий отношения к конфликту".