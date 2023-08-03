Экс-депутат Сейма Знотиньш во время конфликта был агрессивен и хвастался своей должностью

Знотиньш, в свою очередь, призывает жену позвонить некоему лицу, а также обещает с полицией все уладить, а одному из соседей грозит, что его лицо будет размазано по брусчатке.

Позже на видео приезжает полиция, которая призывает Знотиньша отправиться проспаться, а он угрожает полиции позвонить министру внутренних дел Марису Кучинскису.

В соцсетях Знотиньш написал, что 30 июля он настаивал на том, что в Латвии нужно говорить на латышском, но соседи российского происхождения начали его душить в подъезде.

Знотиньш выразил возмущение, что приехавшие полицейские заявили, что виновен он, так как спровоцировал русскоязычных.

30.07.23. es uzstāju, ka Latvijā jārunā latviski, krievu izcelsmes kaimiñi sāka mani žņaugt kāpņutelpā. Pirmo reizi dzīvē biju situcijā, kad nevarēju paelpot.. atbrauca @tiško un partneris no @Valsts_policija un teica, ka es esmu vainigs, ka izprovicēju krievus... — Reinis Znotins (@ReinisZnoo) July 30, 2023

Более подробного комментария по поводу своего поста Знотиньш не предоставил, указав лишь, что будет решать все в судебном порядке.

Чуть позже Знотиньш записал в Twitter, что хочет извиниться перед теми, кого задело его поведение, "а также перед теми, кто упоминается, у кого нет связи с конфликтом". Бывший депутат отмечает, что действовал чересчур, но добавляет, что "полный ход событий не отражен, создавая одностороннее и тенденциозное послание о произошедшем".

Vēlos atvainoties tiem, kurus aizskāra mana uzvedība, arī tiem, kuri tiek pieminēti, kam ar konfliktu nav saistības. Atzīstu, ka rīkojos pārsteidzīgi. Tomēr jāsaka, ka pilna notikumu gaita nav atspoguļota, veidojot vienpusēju un tendenciozu notikušā vēstijumu. — Reinis Znotins (@ReinisZnoo) August 2, 2023

Государственная полиция в соцсетях отметила, что в ходе проверки информации о вызове выяснилось, что фактические обстоятельства были не совсем такими, как указывалось публично.

Полиция начала административный процесс по факту мелкого хулиганства. За такое нарушение грозит предупреждение или денежный штраф до 500 евро.