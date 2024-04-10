МИД: санкции против Авена и Фридмана остаются в силе

Авен и Фридман просили Суд ЕС отменить санкции, так как считают, что Совет ЕС допустил существенные процедурные нарушения, а также не доказал, что Авен и Фридман действуют в тех секторах экономики, которые являются существенными источниками дохода для российского правительства.

Адвокат Янис Карклиньш, оказывающий юридическую помощь Авену в Латвии и ЕС, ранее заявил агентству LETA, что Совет ЕС в том числе не представил доказательств ни одному из высказанных утверждений о том, что Авен оказывал какую-либо поддержку деятельности, угрожающей суверенитету и независимости Украины. Кроме того, не предоставлено никаких доказательств того, что Авен оказывал поддержку лицам, принимающим решения в РФ и ответственным за войну против Украины.

Как указал Карклиньш, включенный в санкционные списки Авен не только осудил войну, но и избавился от активов в России и разорвал с ней связи.

Как сообщалось, после вторжения России в Украину развернулись публичные дискуссии о том, не следует ли лишить Авена латвийского гражданства. Директор Бюро по защите Сатверсме (SAB) Эгил Звиедрис на этой неделе в интервью телеканалу TV3 заявил, что в связи с этим вопросом SAB ждет информации от украинских партнеров.

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