МИД: санкции против Авена и Фридмана остаются в силе

Несмотря на то, что Суд ЕС в среду отменил решение Совета ЕС о санкциях, введенных против миллиардеров Петра Авена и Михаила Фридмана, правовые акты, продлевающее санкции, остаются в силе, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).
"Совет ЕС может принять решение об отмене действующих санкций, и до принятия такого решения санкции в отношении вышеупомянутых лиц остаются в силе, а средства и экономические ресурсы, находящиеся в собственности, владении или под контролем указанных лиц, заморожены и доступ к ним закрыт", - подчеркнули в МИД.
Санкции продлеваются каждые шесть месяцев, и человек имеет право обжаловать любое такое решение, пояснил адвокат Янис Карклиньш.
Латвия предложит совету ЕС подать апелляционную жалобу на решение суда ЕС, так как считает данные санкции необходимыми. Решение Общего суда ЕС может быть обжаловано в Верховном суде ЕС.
Как уже сообщалось, по отношению к Авену и Фридману установлены санкции США, Великобритании, ЕС и других стран, поскольку эти страны считают, что миллиардеры являются приближенными лицами Путина и обслуживают интересы Кремля, в том числе агрессию России против Украины. Украина также ввела санкции против Фридмана и Авена.
Авен имеет латвийское гражданство и с момента вторжения России в Украину в 2022 году проживает с семьей в Латвии. В судебных инстанциях ЕС различного уровня Авен пытается добиться отмены примененных к нему санкций. Фридман, который имеет гражданство Израиля, продолжает жить в России.
Авен и Фридман просили Суд ЕС отменить санкции, так как считают, что Совет ЕС допустил существенные процедурные нарушения, а также не доказал, что Авен и Фридман действуют в тех секторах экономики, которые являются существенными источниками дохода для российского правительства.
Адвокат Янис Карклиньш, оказывающий юридическую помощь Авену в Латвии и ЕС, ранее заявил агентству LETA, что Совет ЕС в том числе не представил доказательств ни одному из высказанных утверждений о том, что Авен оказывал какую-либо поддержку деятельности, угрожающей суверенитету и независимости Украины. Кроме того, не предоставлено никаких доказательств того, что Авен оказывал поддержку лицам, принимающим решения в РФ и ответственным за войну против Украины.
Как указал Карклиньш, включенный в санкционные списки Авен не только осудил войну, но и избавился от активов в России и разорвал с ней связи.
Как сообщалось, после вторжения России в Украину развернулись публичные дискуссии о том, не следует ли лишить Авена латвийского гражданства. Директор Бюро по защите Сатверсме (SAB) Эгил Звиедрис на этой неделе в интервью телеканалу TV3 заявил, что в связи с этим вопросом SAB ждет информации от украинских партнеров.
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