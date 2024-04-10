Фридман и Авен выиграли суд о признании незаконными санкций ЕС

Еще в середине 2023 года многие следили за попытками Фридмана и Авена избавиться от санкций как за важным примером. Тогда казалось, что если снять санкции с бизнесменов, которые уехали из России и публично осудили войну (даже в мягких и осторожных выражениях), то это могло бы стать примером для других.

В апреле 2024 года, когда война уже идет больше двух лет, экономика России растет на бюджетных деньгах, а российские бизнесмены явно не думают уезжать или публично осуждать войну, снятие санкций с Фридмана и Авена уже не кажется значимым политическим сигналом — особенно с учетом публикаций о поездках Фридмана в Москву.

Но стоит отметить, что санкции снял с них суд, а не европейские чиновники — а в странах ЕС суд все же отделен от исполнительной власти. Так что вряд ли этим решением кто-то собирался посылать сигнал другим бизнесменам.

Введение санкций, особенно в первые месяцы войны, было действительно хаотичным. Но время для того, чтобы использовать сегодняшнее решение суда как козырь в политической игре, явно ушло.

Фото: BBC

«На блюдечке с голубой каемочкой»

Соратники оппозиционного политика Алексея Навального назвали решение суда ЕС «совершенно бестолковым и несправедливым».