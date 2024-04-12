Мать, родившая близнецов с разницей в 22 дня, рассказала о своем опыте родов

Однако брат Арло не появился на свет так скоро. Схватки Дойл утихли, и ее отправили домой для восстановления.

"После травмы, связанной с рождением моего первого ребенка, я была шокирована, когда мне сказали, что я могу возвращаться домой", - поделилась своим впечатлением молодая мама. Она обратилась к врачу в другой больнице.

"Мы проходили обследования каждый день между обоими родами, - пояснила Дойл. - Каждый новый день врач говорил, что действительно не может поверить в это".

Через 22 дня после первых родов на свет появился второй близнец - Астро. Он родился 11 апреля в 4:12 утра путем кесарева сечения с весом 0,9 килограмма. У него были осложнения из-за недоношенности, в том числе дыра в сердце и ретинопатия, которая вызывает аномальный рост кровеносных сосудов в глазах.

Врачи решили сделать кесарево сечение, обнаружив отслойку плаценты, из-за которой у ребенка началось кислородное голодание.

"Когда Астро появился на свет, я не могла поверить, что он все это время был жив", - призналась Кайла.

Через две недели после того, как Дойл вернулась домой с Астро, они устроили похороны Арло.

Женщина не стала скрывать, что воспитывать одного ребенка и одновременно горевать о его брате-близнеце было невероятно сложно.

"Мы купили всего по два штуки: две детские кроватки, а также коляску с двумя сиденьями. Было тяжело смотреть на то, как мамы близнецов, за которыми я наблюдала в TikTok, делятся разными событиями", - сказала она.

Но Дойл понемногу начала приходить в себя от потери ребенка, поддерживая других молодых мам и в конечном итоге став волонтером в родильном отделении интенсивной терапии.

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