LTV: известно, кого "Новое Единство" выдвинет на пост министра иностранных дел

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) Браже неофициально упоминалась в качестве наиболее вероятного кандидата на этот пост сразу же после того, как о своей отставке объявил прежний министр Кришьянис Кариньш.

Однако агентству LETA на протяжении двух недель не удавалось связаться с Браже, чтобы выслушать ее мнение о перспективах занять этот пост.

Упоминались и другие кандидаты из рядов "Нового Единства": бывший парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица, депутат Сейма Гирт Валдис Кристовскис и другие, но по различным причинам они не считаются реальными претендентами на пост министра иностранных дел.

LTV сообщает, что кандидатуру Браже неофициально назвали депутаты фракции и в понедельник "Новое Единство" планирует номинировать ее официально.

Премьер-министр Эвика Силиня ранее заявила журналистам, что фракции Сейма выразили желание встретиться с будущим кандидатом на пост министра иностранных дел, в коалиции также потребуется дискуссия.