LTV: известно, кого "Новое Единство" выдвинет на пост министра иностранных дел

Партия "Новое Единство" решила предложить на пост министра иностранных дел дипломата Байбу Браже, сообщает Латвийское телевидение (LTV) со ссылкой на неофициальную информацию.
Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) Браже неофициально упоминалась в качестве наиболее вероятного кандидата на этот пост сразу же после того, как о своей отставке объявил прежний министр Кришьянис Кариньш.
Однако агентству LETA на протяжении двух недель не удавалось связаться с Браже, чтобы выслушать ее мнение о перспективах занять этот пост.
Упоминались и другие кандидаты из рядов "Нового Единства": бывший парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица, депутат Сейма Гирт Валдис Кристовскис и другие, но по различным причинам они не считаются реальными претендентами на пост министра иностранных дел.
LTV сообщает, что кандидатуру Браже неофициально назвали депутаты фракции и в понедельник "Новое Единство" планирует номинировать ее официально.
Премьер-министр Эвика Силиня ранее заявила журналистам, что фракции Сейма выразили желание встретиться с будущим кандидатом на пост министра иностранных дел, в коалиции также потребуется дискуссия.
Напомним, что в четверг, 28 марта, бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш принял решение уйти в отставку с поста министра иностранных дел.
Уже несколько месяцев СМИ освещают скандал с использованием частных авиарейсов делегациями, возглавляемыми Кариньшем, в период его премьерства.
По данным Государственной канцелярией, с 2021 года по сентябрь 2023 года из государственного бюджета на спецрейсы Кариньша и его сотрудников было потрачено 613 830 евро, а вместе с частью расходов, покрытых Европейским союзом - 1,36 миллиона евро.
Кариньш был избран в Сейм 14-го созыва, поэтому теперь у него есть право восстановить мандат депутата.
Как премьер-министр он возглавлял два предыдущих правительства. Первое правительство Кариньша проработало весь 13-й созыв Сейма, второе правительство просуществовало менее года, так как Кариньшу не удалось расширить коалицию.
Кариньш также баллотируется в Европарламент по списку "Нового Единства".
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